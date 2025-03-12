Kapıyı bir kere açtık tek maç adil olmaz!

G.Saray-F.Bahçe derbisini Sloven Vincic'in yönetmesinin ardından diğer kulüplerin de yabancı hakem istemesi gündemin ilk sırasına oturdu. Beşiktaş Kulübü, G.Saray ile ligin 29. haftasında sahasında oynayacağı maça yabancı talebinde bulunurken, konuyla ilgili siyah-beyazlılara henüz bir yanıt verilmedi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun önceki gün gerçekleştirdiği yönetim toplantısında gündem maddeleri arasında yer almasa da bu konu görüşüldü. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "Biz yabancı hakemi sadece bir kereye mahsus getirdik" dese de bazı yöneticilerin onunla aynı fikirde olmadığı kaydedildi. Yapılan konuşmalarda, "Beşiktaş'ın talebi doğru ve haklıdır" diyen yöneticilerin, "Biz derbiye yabancı hakem atayarak bu kapıyı açtık. Şimdi istekleri geri çevirmek adil olmaz. Bu sezon kalan 5 derbi ve son haftalarda küme düşme hattındaki takımların kendi aralarında oynayacakları kritik maçlar için de yabancı hakem düşünmeliyiz" ifadelerini kullandıkları öğrenildi.

YENİ TOPLANTIYA KALDI!

Şu anda konuyla ilgili net bir karar alınmadığı kaydedilirken, bir sonraki toplantıda yabancı hakem meselesinin masaya yatırılacağı ifade edildi.



BU SEZON OYNANACAK DERBİLER

BEŞİKTAŞ-G.SARAY (LİG)

FENERBAHÇE-G.SARAY (KUPA)

F.BAHÇE-TRABZON (LİG)

F.BAHÇE-BEŞİKTAŞ (LİG)

TRABZON-G.SARAY (LİG)