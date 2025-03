Son dakika haberi: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Fenerbahçe ve Mourinho için çok konuşulacak sözler: "Irkçı söylemlerde bulunan hocalarına alkış tutuyorlar..."

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübün mart ayı Divan Kurulu Toplantısında açıklamalarda bulundu. Başkan Özbek, tesisleşmeden şampiyonluk yarışına pek çok konuya değindi.

Özbek, Fenerbahçe ve teknik direktör Jose Mourinho için ise sert ifadeler kullandı.

Dursun Özbek'in açıklamaları şöyle:

UEFA tarafından hazırlanan Avrupa kulüpleri finans ve yatırım raporunda, Galatasaray önemli başarılara ulaşarak hem Türkiye'nin en büyük kulübü olduğunu gösteriyor hem de Avrupa'nın büyükleri arasında yerini sağlamlaştırmaya devam ediyor.

"FORMA VE ÜRÜN SATIŞ HASILATI 85 MİLYON EURO"

2019 yılında 25 Milyon Euro olan forma ve ürün satış hasılatına, bugün 85 Milyon Euro seviyelerine getirmiş bulunuyoruz. Bu büyük başarı tablo, Avrupa'nın ilk 10 takımı arasına sokuyor. Bu sene 1 milyon forma satışı hedefiyle yola çıktık. Şu an 670 bin seviyelerini geçtik. Sezon sonu gelmeden bu hedefe ulaşacağız. Satışlarımız gayet güzel gidiyor.

"KEMERBURGAZ TESİSİ 14 BİN 500 METRE KARE"

A Takımımız Kemerburgaz'daki yeni yerleşkemize taşındı ve iki haftadır çalışmalarını burada sürdürüyor. Bu tesis 14 bin 500 metre kare. Florya'da yerleşkemizin tamamı 4 bin 500 metrekare. Rakip takımların zaman zaman tesislerine gidiyoruz. Galatasaray'ın dünya markası olmasına yakışır şekilde tesislerinin olması gerekiyor.

"TESİSLEŞMEYİ TAMAMLAYALIM"

Galatasaray'ın en büyük eksiği nedir deseler, iki şeyi sayarım; 120 yılda ağabeylerimiz sayesinde bir dünya markası olma seviyesine getirildi, bugün bizim, bizden sonra gelecek yönetimlerin yapması gereken ne deseniz, fikrim şu; bir tesisleşmeyi tamamlayalım, sadece futbolda değil basketbol, voleybol, yüzme, salon sporlarında ihtiyacımız olan tesisleşmeyi tamamlayım.

"ALTYAPI MAÇLARINI BURADA OYNAYACAĞIZ"

Kemerburgaz'da 10 dönüm daha arsamız var. Buraya futbol altyapımızı getireceğiz. Onunda en kısa sürede ruhsatını aldıktan sonra inşaatına başlamak suretiyle bitireceğiz. Akademi binamızı da son derece gelişmiş bir şekilde Galatasaray'a futbolcu yetişirmesi için Avrupa'daki birçok tesisi inceleyerek inşa ediyoruz. Altyapı maçlarını da orada oynayacağız.

"KİRLİ PROJELERLE GALATASARAY'I KONUŞUYORLAR"

Futbol takımımız 25. şampiyonluğa ve 5. yıldıza doğru ilerliyor. Her gün kirli projelerle Galatasaray'ı konuşuyorlar. Her gün başka bir yalanı kameralar karşısında yüzleri kızarmadan söylemekten, çekinmiyorlar. Türk futbolunu, Türk insanını her gün sistematik şekilde aşağılamaya çalışan, ırkçı söylemlerde bulunan hocalarına alkış tutuyorlar. Allah kimseyi sırf bir şampiyonluk kazanmak için böyle bir durumu savunma zorunda bırakmasın.

"MAYISLAR BİZİMDİR"

G.Saray tarihi boyunca bu oportünist yaklaşımlardan, ahlaki açıdan sorunlu tavırlardan uzak durmuştur. Her zaman söylediğimiz gibi iyiler yine sahada kazanacaktır. Mayıslar bizimdir, yine bizim olacak.