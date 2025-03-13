BJK-GS maçını yerli hakem yönetecek

Yabancı hakem tartışmaları tam gaz devam ederken, Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu konudaki tavrının net olduğu ve yerli hakemlerle kalan haftaların devam edeceği öğrenildi. Özellikle Beşiktaş, evinde Galatasaray ile 29 Mart'ta oynayacağı sınavı yabancı hakemin yönetmesi için TFF'ye resmi başvuru yapmış ama yanıt alamamıştı.
Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun ve birçok yöneticinin yerli hakemden yana olduğu ve bu nedenle Beşiktaş- Galatasaray
maçında da bir Türk hakemin düdük çalacağı kaydedildi. Konuyla ilgili resmi bir açıklama olmasa da SABAH SPOR'UN
federasyon kulislerinden aldığı bilgiye göre; 29 Mart'taki maçta yüzde 90 Türk bir isim görev yapacak ve ayrıca sezon sonuna kadar oynanacak karşılaşmalarda da bu uygulama devam edecek. Merkez Hakem Kurulu'nun düşüncesinin de bu yönde olduğu kaydedildi.