BJK-GS maçını yerli hakem yönetecek

Yabancı hakem tartışmaları tam gaz devam ederken, Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu konudaki tavrının net olduğu ve yerli hakemlerle kalan haftaların devam edeceği öğrenildi.Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun ve birçok yöneticinin yerli hakemden yana olduğu ve bu nedenlemaçında da bir Türk hakemin düdük çalacağı kaydedildi. Konuyla ilgili resmi bir açıklama olmasa dafederasyon kulislerinden aldığı bilgiye göre;