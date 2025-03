Bodrum FK, zorlu Rizespor deplasmanda!

Trendyol Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 28. hafta maçında Bodrum Futbol Kulübü deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Çaykur Didi Stadı'nda Kadir Sağlam'ın yöneteceği müsabaka saat 13.30'da başlayacak.

Zorlu bir maça çıkacaklarını belirten Bodrum FK'nın Portekizli teknik direktörü Jose Morais, oyuncularının performansından memnun olduğunu dile getirdi.

Morais, "Çok daha fazla çalışmamız gerekiyor, oyuncularım zaten bu özveriyi gösteriyor. Maçlar kritik hale geldi. Her takımın her maçı kazanması mümkün değil. Her hafta bazen ligin tepesi bazen ortası bazen altından puan kayıpları gelecektir. Bizim de bu fırsatları değerlendirmemiz gerek" dedi.