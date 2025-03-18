Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gönderme: "Algı peşindeler"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İşadamları Derneği geleneksel iftar yemeğinde konuştu.

Dursun Özbek, ezeli rakileri Fenerbahçe'ye şampiyonluk yarışıyla ilgili göndermelerde bulundu.

"ALGI PEŞİNDELER"

"Tarih tekerrürden ibarettir" diyen Dursun Özbek, "25. şampiyonluğa giderken algı yaratma peşinde koşmalar en üst seviyede. Bunlara aldırmayın. Geçen sene de bunu yaptılar. Hatırlatmak istiyorum ki tarih tekerrürden ibarettir. Ne yaparlarsa yapsınlar, bizi çıktığımız bu şampiyonluk yolundan döndüremeyecekler." dedi.