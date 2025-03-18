Yılmaz Vural: Türk futbolu, iki takım arasındaki kavgayı izliyor

'TÜRK FUTBOLU, İKİ TAKIM ARASINDAKİ KAVGAYI İZLİYOR'

Türk futbolunun Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki kavgayı izlediğini belirten tecrübeli teknik adam, "Fenerbahçe ve Galatasaray, 300 milyon Euro gibi bir bütçeyle yarışan takımlar. Dikkat edersen açık ara gittiler. Aşağıdan kimsenin yetişme olasılığı yok. Böyle bir lig sana keyif veriyor mu ? Demek ki bir ekonomik dengesizlik var. Türk futbolu, bu iki takım arasındaki kavgayı izliyor. O bunu yaptı, bu bunu yaptı 'yapı' var falan filan. Sonuç olarak bakıldığında futbol çok ön planda konuşulmuyor. Konuşulan saha dışında ne yapılıyor, ne oluyor. Madem böyle bir şey varsa bunu çözmesi gereken bir kurum var, o da Futbol Federasyonu diye biliyoruz. İkinci bir soru daha Türkiye'de futbolu kim yönetiyor sorusu. Ben 50 seneden daha fazla bu işin içindeyim futbolu kimin yönettiğini hala bilmiyorum. Onun için öncelikle futbol bu soruyu çözmeli. Kimin yöneteceğine karar vermesi lazım. Federasyon mu, kulüpler mi, siyaset mi ? Yani üçü birden olmaz. Bunun kararını verdikten sonra iş kolay olur. Kimle yarışıyoruz biz Avrupa'yla, 5 büyük Avrupa ülkesiyle. Şampiyonlar Ligi'ni bunlar kazanıyor. Diğer kupaların hepsinde bunlar var. Kim bunlar? İngiltere, İtalya, Fransa, Almanya ve İspanya. Arada Hollanda, Belçika ve Portekiz var. Araya bir Çek Cumhuriyeti girdi. 10'uncu sırada biziz. Bütün bu eksikliğe rağmen 55'e yakın UEFA ülkesi olan bir kuruluşta biz buna rağmen 10'uncu sıradayız. Bu kadar olumsuz şeyleri konuşmamıza rağmen. Enteresan bir şey. Futbol spor falan değil, futbol çok önemli sosyal bir olay. Toplum psikolojini dengeleyen, önemli bir sosyal olay. Biz buna o değeri veremedik maalesef. Hala bunun bir oyun olduğu kanaatindeyiz ve hep bizim kazanmamız gerekir diye düşünüyoruz. Böyle bir şey yok. Futbol felsefesini değiştirmezsek daha çok şey konuşuruz" diye konuştu.

'HAKEMLERİMİZ BU OLUMSUZ GÖRÜNTÜYE MAALESEF ÇÖZÜM BULAMADIĞI İÇİN BAŞKA BİR ÇÖZÜM ARANDI'

Yabancı hakem konusundaki düşüncelerini de paylaşan Yılmaz Vural, "Bu karar niye verildi ? Hakikaten hakemlerimiz iyi maç yönetmiyorlar. Her maçtan sonra maçtan çok hakem konuşuluyor. Onların şartlı davranıldığı düşünülüyor. Bir 'yapı' olduğu söyleniliyor, bu gerçek. Bunları kabullenmek zorundayız. Hakemlerimiz bu olumsuz görüntüye maalesef çözüm bulamadığı için başka bir çözüm arandı ve bir yabancı hakem getirildi. Ondan sonrasıyla ilgili bakalım bu iş nerede devam edecek, ne zaman bitecek. 55 yıl sonra bu karar alındı. Yarım asırdan fazla zaman geçmiş. Düşünülmeden yapıldığı ortada. Diğer takımlarımız da yabancı hakem istiyor, bakalım ne yapacaklar. Bir tane getiriyorsun, öbürünün ondan farkı ne? Adana Demirspor ligde sonuncu sırada o da isteyebilir, lider Galatasaray da isteyebilir. Yok o takım şampiyonluğa oynuyor, öteki de düşmemeye oynuyor. Onun için de çok önemli. Şampiyonluktan daha önemli. Böyle olunca çözümü bulmak çok kolay Türkiye'de. Ben federasyonun yerinde olsam, 'Arkadaşlar böyle bir şey yaptık ama burası Türkiye, bundan vazgeçtik' derim. Konu kapanır. Türkiye'de hiçbir zaman yaptığı davranışları, şartlar mı Türkiye'ye uyacak, Türkiye mi şartlara uyacak mantığı bizde maalesef şartlar Türkiye'ye uyuyor. Türkiye bilime uyan bir ülke değil. Dolayısıyla bu sonuçlar her zaman yaşanacaktır. Bu tartışmalar her zaman olacaktır. Dirayetli bir yönetici çıkıp diyecek ki, bu böyledir kurallaştırdık, kurallara uymayan küçüğü büyüğü yok bu işin herkes için aynı çalışır. Bu mantığa ne zaman geçer, Türk futbolu da o zaman hakemiyle, antrenörüyle, oyuncusuyla ve yöneticisiyle maalesef uymak zorunda kalır. İnsan nasıl idare edilir diye sorarsanız, öyle idare edilen bir varlıktır. Siz insana bir hareket alanı bırakırsanız onları dibine kadar kullanır. Kendi çıkarı için. İnsanın doğasında var bu" ifadelerini kullandı.