A Ligi aşkına

Galler, İzlanda ve Karadağ ile mücadele ettiği B Ligi 4. Grup'ta son maça kadar namağlup olarak liderlik koltuğunda oturan A Milli Takım, deplasmanda Karadağ'a 3-1 yenilerek ikinci olmuştu. Macaristan ise Almanya, Hollanda ve Bosna Hersekli A Ligi 3. Grup'ta 6 puan toplayıp 3. sırayı aldı. İki takım bugün A Ligi hedefiyle play-off'ta mücadele edecek. Elenen takım gelecek sezon B Ligi'nde olacak. İstanbul RAMS Park'ta oynanacak maç 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek. Müsabakanın rövanşına 23 Mart Pazar günü Budapeşte'deki Puskas Arena Stadı ev sahipliği yapacak.



ARDA VE MERİH CEZALI DÖRT FUTBOLCU SINIRDA

A Milli Takım'ın Real Madrid forması giyen yıldızı Arda Güler ile Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'de oynayan ismi Merih Demiral kart cezaları nedeniyle bugünkü maçta forma giyemeyecek. İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Mert Müldür ve Orkun Kökçü ise ceza sınırında. Bu isimler bugün oynar ve kart görürse Macaristan'la Pazar günü oynanacak rövanşta yer alamayacak.