Her sonuçta yola devam!

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, A Ligi'ne yükselmek için Macaristan ile oynanacak iki kritik play-off maçı öncesi basının sorularını yanıtladı. İstanbul'daki maç için tüm takım taraftarlarına çağrıda bulunan İtalyan hoca, "İyi bir takıma karşı oynayacağımızı söylemek isterim. 2007'den beri Macaristan'a karşı galibiyetimiz yok. Ben teknik direktör olduktan sonra Türkiye'de 4 maç oynadık ve 3 galibiyet, 1 beraberlik aldık. Tek yürek, tek bayrak olmalıyız. Seyircimizin ne kadar artı güç olacağını biliyoruz. Tüm rekabetleri, takımları unutmalıyız. Bayrağı temsil ediyoruz. Birlikteliği görmek istiyoruz, bu da bizi heyecanlandırıyor. İstanbul'da olması da bizi ayrıca heyecanlandırıyor" dedi.

ROSSİ MUTLU OLMADI

Macaristan karşısında kendilerini kanıtlamak zorunda olduklarının altını çizen Montella, "Komple bir takıma karşı oynayacağız. Kurguları oturmuş, ne yapması gerektiğini bilen bir takım. Topları kapınca güçlü yanları var. Duran toplarda da etkili bir rakip. Yüksek kaliteli maçları oynamaya alışık ama biz de kendimizi kanıtlamak istiyoruz. A Ligi'nde olmak ve rekabetimizi ortaya koymak istiyoruz. Macaristan Teknik Direktörü Marco Rossi ile iyi ilişkimiz var. Bizimle eşleşince mutlu olmadı. Futbolda her rakibin iyi futbolcuları vardır ama önce bizim kendi güçlü taraflarımızı düşünmemiz gerek. En iyi şekilde hazırlanarak rakibin güçlü yanlarını etkisiz hale getirmek benim bakış açım" diye konuştu.

BURADA HİYERARŞI VAR

Kadro tercihi sorulan İtalyan hoca şunları anlattı: "Seçim yaparken form durumlarına bakıyoruz. Yetenekli tüm gençlere de kapımız açık. Emre Mor da 2.5 sene sonra aramıza katıldı. Kim iyiyse onlar buraya geliyor. İrfan Can Eğribayat çok iyi bir kaleci ve son dönemde iyi bir performans gösterdi. Bu pozisyon geneline bakınca bir hiyerarşi vardır her ülkede. Gelecek adına iyi işlere imza atacaktır, genç bir kaleci. Bu sefer böyle karar kıldık. Devamlılık olmazsa bir süre sonra yüzde yüzünüzü veremeyebilirsiniz ama Arda Güler çok özel bir oyuncu. Hassas olmalıyız. Yeteneklerini biliyoruz ve o nedenle tercih sebebi oluyor."



DÜNYANIN EN İYİ 8. HOCASIYIM!

İTALYAN teknik adam, play-off'tan olumsuz sonuç çıkması konusunda baskı hissedip hissetmediği sorusunu şu şekilde yanıtladı: "Başarı için fizik ve mental olarak güçlü olmanız gerekiyor. Dünyanın en iyi 8. hocası olduğum bilgisi geldi. Bu beni şaşırttı. Futbolcularıma teşekkür ediyorum. Sonuç ne olursa olsun, pozitif bir şekilde yolumuza devam edeceğiz."



GÜNÜN SORUSU



Macaristan karşısında turu geçecek gücümüz var mı? Kazanmak için ne yapmalıyız?

İSKENDER GÜNEN

Bu işi rövanşa bırakmamalıyız

İki ayaklı bir maç… İki takımın genel yapısına baktığımızda Türkiye, Macaristan'a göre bir adım önde. Macaristan, Avrupa Uluslar Ligi'de Hollanda ve Almanya'nın bulunduğu grupta 3. oldu. Özellikle deplasmanlarda sorunları fazla olan bir takım. Savunmada bir türlü gerekli yeterlilikleri yok. Almanya'dan 5, Hollanda'dan 4 gol yediler. Genel anlamda 3-4-2-1 sistemiyle oynamaya çalışıyorlar ve en önemli oyuncuları Liverpool'da forma giyen Szoboszlai… Bizse gerek Avrupa Şampiyonası'nda gerekse Uluslar Ligi'nde başarılı maçlar ortaya koyduk. Yetenekli bir takımımız var. Fakat her zaman olduğu gibi denizi geçerken derede boğuluyoruz. Uluslar Ligi'nden birinci çıkma, play-off oynamama şansımız varken, kendi sahamızda Galler'le berabere kalıp, Karadağ'a da deplasmanda kaybettik. Bu yüzden kendi sahamızda yapacağımız maçta rövanş için kendimize yeterli bir skoru almak zorundayız.



ALİ GÜLTİKEN

Evde olmanın avantajı cebimizde

Eşleşmeyi isteyeceğimiz bir takımla oynuyoruz. A Milli Takımımız'da artık bu seviyeyi oynayabilen birçok oyuncumuz var. Avrupa'nın farklı ülkelerindeki takımlarında önemli başarılara imza atan futbolcuların yanında, ligimizin üst düzey isimleriyle beraber, heyecanlandıran bir milli takıma sahibiz. İlk maçı kendi evimizde seyircimizle beraber oynamanın avantajı da cebimizde duruyor. Üç yıl gibi bir süre sonra milli takımımız İstanbul'da seyirciyle buluşacak. Bunun büyük bir coşkuya dönüşeceğini düşünüyorum. Genel olarak baktığımızda her mevkide önemli oyuncularımız var. Bunların birlikte oynama süreçleri de gelişerek devam ediyor. Macaristan karşısında gönlümüzden geçen, turu getirecek skorun İstanbul'da alınması. İkili maçların sonrasında hedefe ulaşmak beraberinde gelecek adına da büyük heyecanlar getirir, bunun gerçekleşeceği bir playoff bekliyorum.



BÜLENT TİMURLENK

Barış Alper belirleyici isim olur

G.Saray ile F.Bahçe arasındaki şampiyonluk yarışı futbol kamuoyunda on konuşuluyorsa, milli takım bir konuşuluyordur. Montella'nın elindeki kadroda net bir 9 numaranın olmaması her aday kadro açıklandığında tartışılıyor ama İtalyan teknik adamın da oyun planı bunu gerektirmiyor. Macaristan, Uluslar Ligi A Grubu'nda Almanya ve Hollanda deplasmanlarında çok ağır mağlubiyetler aldı. Bugün de topu bize bırakıp, geçiş hücumlarıyla fırsat kovalayacaklar. Play-off eşleşmesinin ilk maçında ümit ediyorum RAMS Park'ın tribünleri dolar. İşi Budapeşte'ye bırakmayacak bir galibiyet almak lazım. Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu ve kalecilerimiz formda. Cezalı Arda Güler ile Merih'in yokluğu ve Ferdi'nin de sezonu kapatmış olması oyunumuzu negatif olarak çok etkiler. Barış Alper Yılmaz'ı kendi evindeki maçta belirleyici oyuncu olarak görüyorum.