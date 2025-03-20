Kerem Demirbay’dan flaş transfer kararı!

Galatasaray'da bu sezon forma bulmakta zorlanan Kerem Demirbay için dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın gelecek sezon için Kerem Demirbay'ı kadrolarında görmeyi çok istediklerini açıklamasının ardından gözler oyuncunun üstüne çevrildi.

BU TALEBİ DÜŞÜNÜYOR

Galatasaray'da son dönemde forma bulmakta zorlanan ve rotasyonda geriye düşen tecrübeli orta sahanın, Karadeniz ekibinden gelen bu talebi düşündüğü öğrenildi.