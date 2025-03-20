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Giriş Tarihi: 20.3.2025 10:48 Son Güncelleme: 20.3.2025 10:48

Kerem Demirbay'dan flaş transfer kararı!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de namağlup liderliğini sürdürüyor. Sarı-kırmızılı takımda bu sezon forma bulmakta zorlanan Kerem Demirbay için flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Tecrübeli orta saha, Süper Lig ekibinden gelen teklifi düşünmeye geçti. İşte detaylar...

Kerem Demirbay’dan flaş transfer kararı!

Galatasaray'da bu sezon forma bulmakta zorlanan Kerem Demirbay için dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın gelecek sezon için Kerem Demirbay'ı kadrolarında görmeyi çok istediklerini açıklamasının ardından gözler oyuncunun üstüne çevrildi.

BU TALEBİ DÜŞÜNÜYOR

Galatasaray'da son dönemde forma bulmakta zorlanan ve rotasyonda geriye düşen tecrübeli orta sahanın, Karadeniz ekibinden gelen bu talebi düşündüğü öğrenildi.

SEZON SONUNA KADAR...

Oynayabileceği bir ekibe gitmeye sıcak bakan 31 yaşındaki futbolcunun, lig sonuna kadar durumu değerlendireceği ifade edildi.
Şayet tecrübeli oyuncu, Samsunspor'a gitmeyi isterse sarı-kırmızılı kulübün yaz döneminde bu transfere izin vereceği öğrenildi.

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Kerem Demirbay'dan flaş transfer kararı!
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