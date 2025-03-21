Formaya bakmıyorum!

Maçın ardından yeni katılan oyunculara dikkat çeken teknik direktör Montella henüz turu geçmediklerini vurgulayıp,"Tüm oyuncularımın potansiyeli çok yüksek. Dengeli olmamız gerekiyor, biten bir şey yok.sonrasında mesafeleri açtık ve rakibin kontratak yapmasına izin verdik. İlk yarıda müthiş bir kalite gösterdiğimizi ve bunun devam etmesini söyledim.Genç futbolcularımız daha da gelişecekler" dedi. İtalyan çalıştırıcı,sorusuna, "İhtiyacımıza göre en iyi kimse onu seçiyorum. Formalara bakmadan seçim yapıyorum. Milli Takım'ın ihtiyacına göre alıyorum. Milli Takım her şeyden üstündür" cevabını verdi.