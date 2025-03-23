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Giriş Tarihi: 23.3.2025

Alanya’nın bu sezonki 3. hocası Joao Pereira

Alanya’nın bu sezonki 3. hocası Joao Pereira
Süper Lig'e Fatih Tekke yönetiminde başlayan daha sonra göreve Sami Uğurlu'yu getiren Alanyaspor, bu sezon 3. teknik direktörünü açıkladı: Joao Pereira… Futbolculuk döneminde Trabzonspor'da forma giyen Portekizli çalıştırıcı, dün düzenlenen törenle Alanyaspor ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Türkiye'ye döndüğü için çok mutlu olduğunu belirten 41 yaşındaki hoca, "Bana ve aileme çok iyi davranan, çok iyi karşılayan bir ülke burası. Büyük projelerle geldim" dedi. Ligde Alanya, topladığı 31 puanla 14. sırada.
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Alanya’nın bu sezonki 3. hocası Joao Pereira
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