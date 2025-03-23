Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Türkiye Uluslar A Ligi'ne çıkarsa rakipleri kimler olacak? İşte A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri
Giriş Tarihi: 23.3.2025 12:53

Türkiye Uluslar A Ligi'ne çıkarsa rakipleri kimler olacak? İşte A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri

A Milli Futbol Takımıi Macaristan karşısında ilk maçı 3-1 kazandı. Rövanşta avantajlı duruma geçen Milliler Uluslar A Ligi'ne yükselirse hangi takımlarla karşı karşıya gelebilir belli oldu. Türkiye'nin muhtemel rakipleri takip edilirken 2. maçtan da galibiyet bekleniyor. Ay-Yıldızlılar 2 farklı avantajı kullanabilirse lig atlayacak. Peki, Türkiye A ligine çıkarsa rakipleri kimler olacak?

Türkiye Uluslar A Ligi’ne çıkarsa rakipleri kimler olacak? İşte A Milli Takım’ın muhtemel rakipleri

Macaristan-Türkiye maçı 23 Mart Pazar günü oynanıyor. Budapeşte'de gerçekleşecek karşılaşmada cezası tamamlanan Arda Güler ve Merih Demiral'ın süre alması beklenirken ilk maçta gol kaydeden Orkun Kökçü cezalı durumda. Hedef A ligi! İşte Türkiye'nin Uluslar A Ligi'ne çıkması halinde muhtemel rakipleri...

MACARİSTAN-TÜRKİYE MİLLİ MAÇI BUGÜN!

UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turunda Macaristan karşısında 2. maçına çıkacak Türkiye deplasmana 3-1 avantajla gidiyor. Milli maç 23 Mart bugün saat 20.00'de oynanacak.

Heyecanlı karşılaşma TV8 ekranlarından canlı takip edilecek.

Maçın galibi A ligine yükselirken kaybeden taraf B liginde yoluna devam edecek. 2 farklı galibiyetle rövanşa avantajı giren Türkiye Uluslar A Ligi'ne çıkması halinde zorlu rakiplerle eşleşebilir.

İŞTE TÜRKİYE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Macaristan'ı geçmesi halinde Uluslar A Ligi'ne yükselecek olan A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri şöyle:

Almanya

Fransa

Çekya

Danimarka

Galler

Hırvatistan

Hollanda

İngiltere

İspanya

İtalya

Norveç

Portekiz

Ukrayna-Belçika maçı kazananı

Avusturya-Sırbistan maçı kazananı

Yunanistan-İskoçya maçı kazananı

ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye Uluslar A Ligi'ne çıkarsa rakipleri kimler olacak? İşte A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz