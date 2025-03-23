Türkiye Uluslar A Ligi’ne çıkarsa rakipleri kimler olacak? İşte A Milli Takım’ın muhtemel rakipleri

Macaristan-Türkiye maçı 23 Mart Pazar günü oynanıyor. Budapeşte'de gerçekleşecek karşılaşmada cezası tamamlanan Arda Güler ve Merih Demiral'ın süre alması beklenirken ilk maçta gol kaydeden Orkun Kökçü cezalı durumda. Hedef A ligi! İşte Türkiye'nin Uluslar A Ligi'ne çıkması halinde muhtemel rakipleri...
MACARİSTAN-TÜRKİYE MİLLİ MAÇI BUGÜN!
UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turunda Macaristan karşısında 2. maçına çıkacak Türkiye deplasmana 3-1 avantajla gidiyor. Milli maç 23 Mart bugün saat 20.00'de oynanacak.
Heyecanlı karşılaşma TV8 ekranlarından canlı takip edilecek.
İŞTE TÜRKİYE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Macaristan'ı geçmesi halinde Uluslar A Ligi'ne yükselecek olan A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri şöyle:
Almanya
Fransa
Çekya
Danimarka
Galler
Hırvatistan
Hollanda
İngiltere
İspanya
İtalya
Norveç
Portekiz
Ukrayna-Belçika maçı kazananı
Avusturya-Sırbistan maçı kazananı
Yunanistan-İskoçya maçı kazananı