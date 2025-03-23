Türkiye’de herkes futbol uzmanı!

Macaristan Milli Takımı Teknik Direktörü Marco Rossi, maç öncesi düzenlediği basın toplantısında Türkiye ve Montella hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.Türk Milli Takımı kadar fazla uluslararası düzeyde tanınmış oyuncumuz yok. Maçta neredeyse hatasız bir performans göstermeliyiz" diyen İtalyan çalıştırıcı, "Montella oyun sistemi nedeniyle zaman zaman Türkiye'de eleştirildi. Siz onu yakından tanıyan biri olarak ne dersiniz?" şeklindeki soruya, "Macaristan'da da herkes futbol uzmanı. 10 milyon futbol uzmanının ülkesiyiz.Avrupa Şampiyonası'nda da Türkiye sürpriz bir takım olarak çeyrek finale kadar ulaştı" yanıtını verdi.