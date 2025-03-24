Başkan Erdoğan: Grazie Montella!

Milli Takımımızı başarısı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tebrik etti. Ekibimiz soyunma odasındayken Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın telefonuyla Başkan Erdoğan, Ay-Yıldızlı ekibin teknik direktörü Vincenzo Montella ile konuştu. İtalyan hoca, Erdoğan'a teşekkür edip "Sayın Cumhurbaşkanım, çok güzel bir galibiyet aldık, umarım sizleri ve Türkiye'yi gururlandırmışızdır. Neredeyse üç senedir kendi evinde kaybetmeyen bir takımı yendik. Takımımız muazzam bir işe imza attı" ifadelerini kullandı.

'SİZİNLE GURURLANDIK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Tebrik ediyoruz, biz de sizinle gururlandık" dedi. Daha sonra Recep Tayyip Erdoğan, İtalyanca "Grazie" diyerek teknik direktör Vincenzo Montella'ya teşekkür etti. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, tüm takımın selamları olduğunu iletti. Ayrıca desteklerinden dolayı da teşekkür etti.