Dusan Tadic Fenerbahçe tarihine geçmeye hazırlanıyor!

Avrupa'daki 16 karşılaşmada 2 gol atan Tadic, 4 de asist yaparken 1222 dakika sahada kaldı. Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'ndaki ilk maçta oynamayan Tadic, bu sezon da ilk kez kupadaki Kasımpaşa mücadelesinde forma giymedi.

Tadic, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki ikinci maç olan Erzurumspor FK müsabakasında gribal enfeksiyon sebebiyle oynamazken, gruptaki son müsabakada Gaziantep FK karşısında sahaya çıktı.

2024-2025 sezonunda Fenerbahçe'nin çıktığı 45 resmi maçın 43'ünde forma giyen Dusan Tadic, bu karşılaşmalarda 3 bin 176 dakika sahada kalırken 11 gol atıp 15 asist yaptı.

CENTİLMENLİĞİYLE MAÇ KAÇIRMADI

Fenerbahçe formasıyla 2 sezonda 99 resmi maçta forma giyen Dusan Tadic, hiç cezalı duruma düşmedi.

2023-2024 sezonunda ligde oynanan 38 maçta 3 kez sarı kart gören deneyimli oyuncu, Avrupa ve Ziraat Türkiye Kupası mücadelelerinde ise kart görmedi.

Bu sezon 43 resmi maçta forma giyen Tadic, kart konusunda yine takımının yüzünü güldürdü. Ligdeki 26 müsabakada 2 sarı kart gören Sırp futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 4 maçta 1 kez, UEFA Avrupa Ligi'nde de 12 karşılaşmada 1 kez sarı kart gördü.

FENERBAHÇE TARİHİNE REKORLA GİRİYOR

Fenerbahçe'de 100. resmi maçına çıkmaya hazırlanan Dusan Tadic, sarı-lacivertli kulüpte ikinci sezonunda dalya diyen ilk futbolcu olacak.

Sarı-lacivertli kulüpte bugüne kadar 100 maçın üzerine çıkan futbolculardan hiçbirisi, ikinci sezonunda bu rakama ulaşamadı. Fenerbahçe'nin son 2 sezonda oynadığı maç sayısı 100'ü geçerken, sarı-lacivertli kulüp de daha önce 2 sezon içinde bu kadar yüksek sayıda karşılaşmaya çıkmamıştı.

2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarında Fenerbahçe formasıyla 99 resmi müsabakada boy gösteren Dusan Tadic, bu maçlarda 7 bin 616 dakika sahada kalırken 27 gol atıp 31 asist yaptı.