Macaristan kâbusu yaşadı!

MACAR basını 2 maçta da döküldüklerini itiraf etti. Takımlarını sert sözlerle eleştiren Macarlar, Türkiye'ye övgüler yağdırdı. İşte öne çıkan başlıklar:"Türkler, Marco Rossi'nin takımını Puskas'ta eledi, Elit Lig bir hayal olarak kaldı.""İyi bir başlangıç yapmamıza rağmenve Uluslar B Ligi'nde yolumuza devam edeceğiz.""Macar mucizesi gerçekleşmedi, bir rüya yerine, milli futbol takımının 1001. maçı kâbusa dönüştü."Kötü bitti, Macaristan Milli Takımı, Milletler Ligi'nin elit takımına çift yenilgiyle veda etti. Macaristan Milli Takımı, Türkiye karşısında tarihinin en ağır yenilgisini aldı.""Türklere yine kaybetik."Büyük bir trajedideğil ancak EURO2028'e katılmayıbirazdaha zorlaştıracak.""Başarı elde edilemedi: Macar Milli Takımı kendi topraklarında da Türkiye'ye bir kez daha yenildi."