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Giriş Tarihi: 25.3.2025

Macaristan kâbusu yaşadı!

Macaristan kâbusu yaşadı!
MACAR basını 2 maçta da döküldüklerini itiraf etti. Takımlarını sert sözlerle eleştiren Macarlar, Türkiye'ye övgüler yağdırdı. İşte öne çıkan başlıklar:
MAGYAT NEMZET: "Türkler, Marco Rossi'nin takımını Puskas'ta eledi, Elit Lig bir hayal olarak kaldı."
MANDINER: "İyi bir başlangıç yapmamıza rağmen İstanbul'dan sonra Budapeşte'de Türklere karşı üç golle kaybettik ve Uluslar B Ligi'nde yolumuza devam edeceğiz."
INDEX: "Macar mucizesi gerçekleşmedi, bir rüya yerine, milli futbol takımının 1001. maçı kâbusa dönüştü.
HVG: "Kötü bitti, Macaristan Milli Takımı, Milletler Ligi'nin elit takımına çift yenilgiyle veda etti. Macaristan Milli Takımı, Türkiye karşısında tarihinin en ağır yenilgisini aldı."
NEMZETI SPORT: "Türklere yine kaybetik. Uluslar Ligi'nde 2.5 yıllık iç saha yenilgisizliği ve A Lig üyeliği sona erdi." 444: "Büyük bir trajedi değil ancak EURO 2028'e katılmayı biraz daha zorlaştıracak."
BLIKK: "Başarı elde edilemedi: Macar Milli Takımı kendi topraklarında da Türkiye'ye bir kez daha yenildi."

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Macaristan kâbusu yaşadı!
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