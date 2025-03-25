Macaristan kâbusu yaşadı!

MACAR basını 2 maçta da döküldüklerini itiraf etti. Takımlarını sert sözlerle eleştiren Macarlar, Türkiye'ye övgüler yağdırdı. İşte öne çıkan başlıklar:
MAGYAT NEMZET:
"Türkler, Marco Rossi'nin takımını Puskas'ta eledi, Elit Lig bir hayal olarak kaldı."
MANDINER:
"İyi bir başlangıç yapmamıza rağmen İstanbul'dan sonra Budapeşte'de Türklere karşı üç golle kaybettik
ve Uluslar B Ligi'nde yolumuza devam edeceğiz."
INDEX:
"Macar mucizesi gerçekleşmedi, bir rüya yerine, milli futbol takımının 1001. maçı kâbusa dönüştü.
HVG:
"Kötü bitti, Macaristan Milli Takımı, Milletler Ligi'nin elit takımına çift yenilgiyle veda etti. Macaristan Milli Takımı, Türkiye karşısında tarihinin en ağır yenilgisini aldı."
NEMZETI SPORT:
"Türklere yine kaybetik. Uluslar Ligi'nde 2.5 yıllık iç saha yenilgisizliği ve A Lig üyeliği sona erdi." 444:
"Büyük bir trajedi
değil ancak EURO
2028'e katılmayı
biraz
daha zorlaştıracak."
BLIKK:
"Başarı elde edilemedi: Macar Milli Takımı kendi topraklarında da Türkiye'ye bir kez daha yenildi."