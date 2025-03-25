Türk futbolunun altın jenerasyonu! İşte Montella döneminde ilk kez A Milli Takım’a davet edilenler...

UEFA Uluslar Ligi play-off eşleşmesinde Macaristan'ı ilk maçta 3-1 ve rövanş maçında da 3-0 mağlup eden A Milli Takım, ilk kez A Ligi'ne yükselmeyi başardı.
Teknik direktör Vincenzo Montella ile pozitif bir futbol ortaya koyan Türkiye, dikkatleri üzerine çekerken, takımdaki gençleşme de öne çıkmaya devam ediyor.
İtalyan teknik adamla birlikte birçok genç oyuncu ilk kez milli takım heyecanı yaşadı. İşte Türk futbolunun altın jenerasyonu olarak nitelendirilen ve Montella ile ilk kez aday kadroya çağırılan yıldızlarımız...
YASİN ÖZCAN
YUSUF ÖZDEMİR
ERTAÇ ÖZBİR
DEMİR EGE TIKNAZ
EREN DİNKÇİ
ATAKAN KARAZOR
RAYYAN BANİYA
EMİRHAN TOPÇU
İlk resmi maç: 06.09.2024 – Galler
KENAN YILDIZ
İlk resmi maç: 12.10.2023 – Hırvatistan
OĞUZ AYDIN
İlk resmi maç: 04.06.2024 – İtalya
YUSUF AKÇİÇEK
İlk resmi maç: 23.03.2025 - Macaristan
SEMİH KILIÇSOY
İlk resmi maç: 04.06.2024 – İtalya
DENİZ GÜL
İlk resmi maç: 20.03.2025 - Macaristan
CAN UZUN
İlk resmi maç 22.03.2024 – Macaristan
TAHA ŞAHİN
CİHAN ÇANAK
DOĞUCAN HASPOLAT
GÖKHAN SAZDAĞI