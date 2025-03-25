Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Türk futbolunun altın jenerasyonu! İşte Montella döneminde ilk kez A Milli Takım'a davet edilenler...
Giriş Tarihi: 25.3.2025 09:56 Son Güncelleme: 25.3.2025 10:03

Türk futbolunun altın jenerasyonu! İşte Montella döneminde ilk kez A Milli Takım'a davet edilenler...

UEFA Uluslar Ligi play-off eşleşmesinde rakibi Macaristan'a iki maçta toplamda 6 gol atarak A Ligi'ne yükselen A Milli Takım, ortaya koyduğu pozitif futboldan sonra dikkatleri üzerine çekti. Vincenzo Montella ile daha da gençleşen Milli Takımımızın bir sonraki hedefi Dünya Kupası'na katılmak. İşte Türk futbolunun altın jenerasyonu olarak nitelendirilen ve Montella ile ilk kez aday kadroya çağırılan yıldızlarımız...

Türk futbolunun altın jenerasyonu! İşte Montella döneminde ilk kez A Milli Takım’a davet edilenler...

UEFA Uluslar Ligi play-off eşleşmesinde Macaristan'ı ilk maçta 3-1 ve rövanş maçında da 3-0 mağlup eden A Milli Takım, ilk kez A Ligi'ne yükselmeyi başardı.

Türk futbolunun altın jenerasyonu! İşte Montella döneminde ilk kez A Milli Takım’a davet edilenler...

Teknik direktör Vincenzo Montella ile pozitif bir futbol ortaya koyan Türkiye, dikkatleri üzerine çekerken, takımdaki gençleşme de öne çıkmaya devam ediyor.

Türk futbolunun altın jenerasyonu! İşte Montella döneminde ilk kez A Milli Takım’a davet edilenler...

İtalyan teknik adamla birlikte birçok genç oyuncu ilk kez milli takım heyecanı yaşadı. İşte Türk futbolunun altın jenerasyonu olarak nitelendirilen ve Montella ile ilk kez aday kadroya çağırılan yıldızlarımız...

Türk futbolunun altın jenerasyonu! İşte Montella döneminde ilk kez A Milli Takım’a davet edilenler...

YASİN ÖZCAN

Türk futbolunun altın jenerasyonu! İşte Montella döneminde ilk kez A Milli Takım’a davet edilenler...

YUSUF ÖZDEMİR

Türk futbolunun altın jenerasyonu! İşte Montella döneminde ilk kez A Milli Takım’a davet edilenler...

ERTAÇ ÖZBİR

Türk futbolunun altın jenerasyonu! İşte Montella döneminde ilk kez A Milli Takım’a davet edilenler...

DEMİR EGE TIKNAZ

Türk futbolunun altın jenerasyonu! İşte Montella döneminde ilk kez A Milli Takım’a davet edilenler...

EREN DİNKÇİ

Türk futbolunun altın jenerasyonu! İşte Montella döneminde ilk kez A Milli Takım’a davet edilenler...

ATAKAN KARAZOR

Türk futbolunun altın jenerasyonu! İşte Montella döneminde ilk kez A Milli Takım’a davet edilenler...

RAYYAN BANİYA

Türk futbolunun altın jenerasyonu! İşte Montella döneminde ilk kez A Milli Takım’a davet edilenler...

EMİRHAN TOPÇU

İlk resmi maç: 06.09.2024 – Galler

Türk futbolunun altın jenerasyonu! İşte Montella döneminde ilk kez A Milli Takım’a davet edilenler...

KENAN YILDIZ

İlk resmi maç: 12.10.2023 – Hırvatistan

Türk futbolunun altın jenerasyonu! İşte Montella döneminde ilk kez A Milli Takım’a davet edilenler...

OĞUZ AYDIN

İlk resmi maç: 04.06.2024 – İtalya

Türk futbolunun altın jenerasyonu! İşte Montella döneminde ilk kez A Milli Takım’a davet edilenler...

YUSUF AKÇİÇEK

İlk resmi maç: 23.03.2025 - Macaristan

Türk futbolunun altın jenerasyonu! İşte Montella döneminde ilk kez A Milli Takım’a davet edilenler...

SEMİH KILIÇSOY

İlk resmi maç: 04.06.2024 – İtalya

Türk futbolunun altın jenerasyonu! İşte Montella döneminde ilk kez A Milli Takım’a davet edilenler...

DENİZ GÜL

İlk resmi maç: 20.03.2025 - Macaristan

Türk futbolunun altın jenerasyonu! İşte Montella döneminde ilk kez A Milli Takım’a davet edilenler...

CAN UZUN

İlk resmi maç 22.03.2024 – Macaristan

Türk futbolunun altın jenerasyonu! İşte Montella döneminde ilk kez A Milli Takım’a davet edilenler...

TAHA ŞAHİN

Türk futbolunun altın jenerasyonu! İşte Montella döneminde ilk kez A Milli Takım’a davet edilenler...

CİHAN ÇANAK

Türk futbolunun altın jenerasyonu! İşte Montella döneminde ilk kez A Milli Takım’a davet edilenler...

DOĞUCAN HASPOLAT

Türk futbolunun altın jenerasyonu! İşte Montella döneminde ilk kez A Milli Takım’a davet edilenler...

GÖKHAN SAZDAĞI

Türk futbolunun altın jenerasyonu! İşte Montella döneminde ilk kez A Milli Takım’a davet edilenler...

MUSTAFA ERHAN HEKİMOĞLU

Türk futbolunun altın jenerasyonu! İşte Montella döneminde ilk kez A Milli Takım’a davet edilenler...

AHMETCAN KAPLAN

ARKADAŞINA GÖNDER
Türk futbolunun altın jenerasyonu! İşte Montella döneminde ilk kez A Milli Takım'a davet edilenler...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz