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Giriş Tarihi: 28.3.2025 10:23

Göztepe'de Trabzonspor maçı öncesi 5 eksik!

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor'la karşılaşacak olan Göztepe'de maç öncesi 5 eksik bulunuyor.

AA
Göztepe’de Trabzonspor maçı öncesi 5 eksik!

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe, yarın deplasmanda Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek.

Papara Park'ta saat 16.00'da başlayacak Trabzonspor-Göztepe karşılaşmasında hakem Ali Şansalan düdük çalacak.

7 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Ligde galip gelemediği son 7 maçta 3 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Göztepe, haftaya 37 puanla 7. sırada girdi. İzmir temsilcisinin deplasmandaki 13 müsabakada sadece 1 galibiyeti bulunuyor.

BEŞ EKSİK VAR

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Djalma Silva ve Isaac Solet'in yanı sıra cezalı futbolcular İsmail Köybaşı, Lasse Nielsen ve Novatus Miroshi yarınki maçta forma giyemeyecek.

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Göztepe'de Trabzonspor maçı öncesi 5 eksik!
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