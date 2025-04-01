Derbide görev Cihan Aydın’ın

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın çeyrek finalde karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki müsabakayı Cihan Aydın yönetecek. 32 yaşındaki Bursa bölgesi hakemi, kariyerinde ilk kez bir derbide orta hakem olarak düdük çalacak. 20.45'te Ülker Stadyumu'ndaki maçta Aydın'ın yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ile Volkan Ahmet Narinç yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Burak Pakkan olacak.Cihan Aydın, bu sezon F.Bahçe ve G.Saray maçlarında üçer kez düdük çaldı. Sarı-lacivertlilerin; F.Bahçe-Samsun (0-0), Alanyaspor-F.Bahçe (0-2), Antalyaspor-Fenerbahçe (0-2) maçlarını yöneten 32 yaşındaki hakem, sarı-kırmızılı takımın ise şu karşılaşmalarında görev aldı: Kasımpaşa-G.Saray (3-3), Hatayspor-Galatasaray (1-1), G.Saray-G.Antep (3-1).