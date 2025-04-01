Hakan Çalhanoğlu Manu’nun radarında

İtalyan devi İnter'de forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu için Manchester United yeniden devreye girdi. Sezon başında tecrübeli oyuncuyu çok isteyen ancak renklerine bağlayamayan İngiliz devinin, bu kez çok ciddi bir teklifle kapıyı çalacağı iddia edildi. Fichajes'te yer alan habere göre;İnter ile sözleşmesi Haziran 2027'de bitecek olan 31 yaşındaki futbolcunun da teklife olumlu yaklaşabileceği belirtildi.