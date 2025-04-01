Kıyameti koparanlar bugün suskun!

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu dünkü idmanda kupadaki F.Bahçe derbisine atanan hakemle ilgili açıklamalarda bulundu. Yarınki maçın favorisi olduklarını belirten sarı-kırmızılı yönetici, şöyle konuştu: "Bir ay önce RAMS Park'ta bir derbi oynadık. O maç öncesi hatırlayın, Türkiye'de bir algı vardı. Rakibin asbaşkanı Acun Ilıcalı her ortamda yabancı hakem çağrıları yapıyordu. O maçla bu maç alakasız iki mücadele gibi bir hava yaratmaya çalışıyorlar. Biz Kadıköy'deki derbiye de aynı tedbirlerin ve aynı şekilde atamanın yapılmasını bekliyorduk. İki maçın eşit zorlukta olduğunu düşünüyoruz. Biz Türk-yabancı ayrımı yapmıyoruz.Ancak atanan hakem ile ilgili çeşitli tartışmalar yapıldı. Acun Ilıcalı bir kız çocuğu üzerinden Cihan Aydın'ın G.Saraylı olduğu algısını yaptı. Sonunda bu atama yapıldı. Ayrıcalık aradıkları bugün çok net ispatlanmıştır. Hiçbir şekilde yabancı hakem çağrısı yapmayan, kıyameti koparmayan, o günkü gibi çığlıkları atmayanlar nasıl bir ayrıcalık peşinde koştuklarını gösterdiler. O gün G.Saray'ın bir iç saha avantajı vardı.Bugün aynı atmosferin oluşmaması için en ufak bir çağrıları olmadı. Cihan Aydın, bu sezon 3 maçımızı yönetti, ikisinde berabere kaldık. En çok puan kaybettiğimiz hakem. Bütün bunlar tesadüf mü?"