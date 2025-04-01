Tek çare Osimhen!

Beşiktaş derbisinde 10 kişi kalmasına rağmen Morata'yı oyundan çıkarmayan Okan Buruk, bu tercihi nedeniyle eleştirildi. On numara rolünde aksayan İspanyol forvet, 90 dakika boyunca sahadaki en etkisiz isimdi. Beşiktaş yenilgisinin analizini yapan Buruk, Fenerbahçe planında Morata'yı ilk 11'de düşünmüyor.Morata'yı kulübeye çekme kararı alan Okan Buruk, hücum hattını birlikte oynama alışkanlığı olan51 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe derbisine yönelik taktik çalışmalarda as kadroyu Muslera- Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Eren- Lemina, Torreira- Barış Alper, Mertens, Yunus- Osimhen oluşturdu.İngiliz basını, gelecek sezon için Osimhen haberlerine devam ediyor. Chelsea'nin yaz döneminin son anlarında bonuslarda anlaşmazlık yaşadığı için Napoli'nin görüşmeleri kestiğini ve bu nedenle imzaların atılamadığı iddia edildi. Bu sebeple de Osimhen'in rotasını son anda G.Saray'a çevirdiği öğrenildi. Haberde; bu sezon için Manchester United'ın da devreye gireceğinin altı çizildi...Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, bu sezon 31 müsabakada forma giydi. 23 Süper Lig, 7 UEFA Avrupa Ligi ve 1 Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde sahaya çıkanBeşiktaş maçında performansı ile hayal kırıklığı yaratan isimlerden olan Gabriel Sara, F.Bahçe maçında kulübede kalacak. Brezilyalı oyuncunun yerine Lemina'yı ilk 11'e koyarak daha sert bir orta saha kurgusu yaratmak isteyen teknik ekip, savunmada ise sağ bekte Frankowski yerine Kaan Ayhan'ı sahaya sürecek.Beşiktaş yenilgisini unutan Galatasaray'da dev maça özel kamp uygulaması düşünülmüyor. Bu akşamı evinde geçirecek sarı-kırmızılı oyuncular, yarın öğlene doğru Kemerburgaz'da toplanacak. Yönetim, Fenerbahçe galibiyetine özel prim sözü verdi ve bu mesaj takıma iletildi.Beşiktaş derbisinin ardından ara vermeyen G.Saray, F.Bahçe maçının hazırlıklarına dün Kemerburgaz'da devam etti. Akşam saatlerindeki idmanda pas ve şut çalışması sonrasında taktik antrenman yapıldı.