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Giriş Tarihi: 2.4.2025

Bu Rafa bir başka

Ligde ilk 19 maçta ağları 23 isabetli şutta 4 kez sarsan Portekizli oyuncu, son 7 karşılaşmada aynı sayıda gole sadece 9 şutta ulaştı

UĞUR ÇEM
Bu Rafa bir başka
Üst üste iki yenilginin ardından Galatasaray galibiyetiyle zirvenin ayarlarıyla oynayan Beşiktaş'ta Rafa Silva, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde küllerinden doğdu. Sezon başında Van Bronckhorst ile tutuk bir görüntü çizen 31 yaşındaki yıldız, Norveçli çalıştırıcıyla üstündeki ölü toprağını atarak skorer kimliğini ortaya çıkardı. Süper Lig'de ilk 19 maçta ağları 4 kez sarsan Rafa, bunu 23 isabetli şutta gerçekleştirdi ve yüzde 17 başarı karnesi sağlayabildi. 32 kilit pasta 1 asist yapabildi. Solskjaer'in gelişiyle özüne dönen tecrübeli futbolcu, takımını sırtında taşıdı. Yeni hocasıyla santrforda bile oynayan Rafa, 8 karşılaşmanın 1'inde cezalı olurken 7'sinde sahaya çıktı. Çektiği 9 şutta 4 gol kaydederken yüzde 44 başarı ile mücadele etti. Arkadaşlarına attığı 15 kilit pasın 2'si asiste dönüştü.

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Bu Rafa bir başka
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