Bu Rafa bir başka

Üst üste iki yenilginin ardından Galatasaray galibiyetiyle zirvenin ayarlarıyla oynayan Beşiktaş'taSezon başında Van Bronckhorst ile tutuk bir görüntü çizen 31 yaşındaki yıldız, Norveçli çalıştırıcıyla üstündeki ölü toprağını atarak skorer kimliğini ortaya çıkardı. Süper Lig'de ilk 19 maçta ağları 4 kez sarsan Rafa, bunu 23 isabetli şutta gerçekleştirdi ve yüzde 17 başarı karnesi sağlayabildi. 32 kilit pasta 1 asist yapabildi. Solskjaer'in gelişiyle özüne dönen tecrübeli futbolcu, takımını sırtında taşıdı.Çektiği 9 şutta 4 gol kaydederken yüzde 44 başarı ile mücadele etti. Arkadaşlarına attığı 15 kilit pasın 2'si asiste dönüştü.