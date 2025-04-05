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Giriş Tarihi: 5.4.2025

Fenerbahçe’de Sergen Yalçın sesleri

Sarı-lacivertli taraftarlar, en son Beşiktaş ile görüşen ancak anlaşamayan Sergen Yalçın’ın takımın başına geçmesi için sosyal medyadan binlerce mesaj attı

Fenerbahçe’de Sergen Yalçın sesleri
Fenerbahçe'de yönetim, Jose Mourinho istifa etmediği sürece Portekizli hocayla yoluna devam etmek isterken taraftarlar ise öyle düşünmüyor… Sarı-lacivertli futbolseverler, Türkiye Kupası'ndan elenilmesi ve G.Saray ile Beşiktaş'a karşı hiç kazanılamaması sebebiyle tepkili. Sosyal medyadan teknik adam değişikliğine gidilmesi yönünde görüş belirten taraftarlar, takımın başına Sergen Yalçın'ın geçmesini istiyor. En son Beşiktaş ile görüşen ancak vefat eden kardeşi Gürsoy Yalçın'ın o dönem tedavi görmesi sebebiyle takım çalıştırmayacağı için reddeden 52 yaşındaki hoca, şu an boşta ve yorumculuk yapıyor. F.Bahçeliler sosyal medyadan "SergenYalçınFenere" şeklinde bir hashtag açarken binlerce paylaşım yapıldı.
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Fenerbahçe’de Sergen Yalçın sesleri
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