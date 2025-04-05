Fenerbahçe’de Sergen Yalçın sesleri

Fenerbahçe'de yönetim, Jose Mourinho istifa etmediği sürece Portekizli hocayla yoluna devam etmek isterken taraftarlar ise öyle düşünmüyor… Sarı-lacivertli futbolseverler, Türkiye Kupası'ndan elenilmesi ve G.Saray ile Beşiktaş'a karşı hiç kazanılamaması sebebiyle tepkili.taraftarlar, takımın başına Sergen Yalçın'ın geçmesini istiyor. En son Beşiktaş ile görüşen ancak vefat eden kardeşi Gürsoy Yalçın'ın o dönem tedavi görmesi sebebiyle takım çalıştırmayacağı için reddeden 52 yaşındaki hoca, şu an boşta ve yorumculuk yapıyor. F.Bahçeliler sosyal medyadanşeklinde bir hashtag açarken binlerce paylaşım yapıldı.