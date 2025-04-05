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Giriş Tarihi: 5.4.2025 07:02 Son Güncelleme: 5.4.2025 07:12

Galatasaray'da Okan Buruk tarih yazacak! Efsane isimleri geride bırakacak...

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek yarı finale yükselen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk tarih yazmaya hazırlanıyor. Tecrübeli hoca, iki maç daha kazanması halind efsanesi isimleri geride bırakacak.

Galatasaray’da Okan Buruk tarih yazacak! Efsane isimleri geride bırakacak...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kadıköy'deki 4. derbisinde 3. zaferini Ziraat Türkiye Kupası'nda elde etti. Üçüncü şampiyonluğa koştuğu sarı-kırmızılı takımla puan (102) ve seri galibiyet (17) rekoru kıran deneyimli çalıştırıcı, iki maç daha kazanması halinde tarihe geçecek.

EFSANE İSİMLER ARASINA GİRECEK

Galatasaray'da en çok galibiyet kazanan teknik direktörler sıralamasında Fatih Terim 332 ile zirvede bulunuyor. İmparator'u; Gündüz Kılıç (218) takip ederken Mustafa Denizli (119) üçüncü, Brian Birch (103) ise dördüncü sırada yer alıyor.

140 karşılaşmanın 102'sini kazanma karnesine sahip olan Okan Buruk, efsanelerin olduğu ilk 4'e girmek için artık gün sayıyor. 51 yaşındaki çalıştırıcının, Galatasaray kariyerinde ligde 83, kupada 9, Avrupa'da 10 galibiyet yazıyor.

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Galatasaray'da Okan Buruk tarih yazacak! Efsane isimleri geride bırakacak...
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