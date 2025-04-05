Galatasaray’da Okan Buruk tarih yazacak! Efsane isimleri geride bırakacak...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kadıköy'deki 4. derbisinde 3. zaferini Ziraat Türkiye Kupası'nda elde etti. Üçüncü şampiyonluğa koştuğu sarı-kırmızılı takımla puan (102) ve seri galibiyet (17) rekoru kıran deneyimli çalıştırıcı, iki maç daha kazanması halinde tarihe geçecek.