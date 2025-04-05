Kayserispor’dan uzun atlama!

Süper Lig'de 30. haftanın açılış karşılaşmasında Bellona Kayserispor, küme düşmesi kesinleşen Adana Demirspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti.Mücadelenin 10. dakikasında Kartal Kayra Yılmaz'ın golüyle öne geçen Jakirovic'in ekibi, 52'de Bahoken'in gelişine nefis şutuyla bulduğu golle durumu 2-0'a getirdi. 90+4'te Kayseri'de Gökhan Sazdağı, yaptığı sert faul nedeniyle direkt kırmızı kart gördü. Başka gol sesi çıkmayınca kazanan konuk ekip oldu. Kayserispor, puanını 33'e yükselterek 4 sıra birden atladı ve 13.'lüğe çıktı.