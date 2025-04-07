Victor Osimhen rekor peşinde!

Sezon başında Galatasaray'a kiralık olarak katılan Victor Osimhen attığı gollerle, sarı-kırmızılı taraftarların gönlünde taht kurmuş durumda.

Süper Lig'de kaydettiği 20 golle krallıkta zirvede olan Osimhen, kupada duble yaparak Fenerbahçe'yi yıktı. Galatasaray'da daha sezon bitmeden 28 gol-5 asiste ulaşan Nijeryalı forvet, kariyer rekorunu Türkiye'de kırmaya odaklanmış durumda.

Napoli'yi şampiyonluğa taşıdığı 2022-23 sezonunu 31 gol ve 4 asistle tamamlayan Osimhen, Galatasaray formasıyla 32 maçta 33 gollük skor katkısı sağlamayı başrdı.

Yıldız oyuncuyu Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda 9 maç daha bekliyor. 26 yaşındaki futbolcu, 4 kez daha ağları havalandırırsa en fazla gol attığı sezonu yaşayacak. Bonservisi Napoli'de olan Victor Osimhen, geleceğiyle ilgili kararı sezon sonuna bıraktı. Galatasaray Yönetimi, Osimhen'in bonservisini almak için tüm şartları zorlayacak.