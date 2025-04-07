Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Victor Osimhen rekor peşinde!
Giriş Tarihi: 7.4.2025 10:16 Son Güncelleme: 7.4.2025 10:17

Victor Osimhen rekor peşinde!

Trendyol Süper Lig'de namağlup lider durumda olan Galatasaray'da yıldız golcü Victor Osimhen 4 kez daha gol atarsa ağları havalandıracak.

Victor Osimhen rekor peşinde!

Sezon başında Galatasaray'a kiralık olarak katılan Victor Osimhen attığı gollerle, sarı-kırmızılı taraftarların gönlünde taht kurmuş durumda.

Süper Lig'de kaydettiği 20 golle krallıkta zirvede olan Osimhen, kupada duble yaparak Fenerbahçe'yi yıktı. Galatasaray'da daha sezon bitmeden 28 gol-5 asiste ulaşan Nijeryalı forvet, kariyer rekorunu Türkiye'de kırmaya odaklanmış durumda.

Napoli'yi şampiyonluğa taşıdığı 2022-23 sezonunu 31 gol ve 4 asistle tamamlayan Osimhen, Galatasaray formasıyla 32 maçta 33 gollük skor katkısı sağlamayı başrdı.

Yıldız oyuncuyu Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda 9 maç daha bekliyor. 26 yaşındaki futbolcu, 4 kez daha ağları havalandırırsa en fazla gol attığı sezonu yaşayacak. Bonservisi Napoli'de olan Victor Osimhen, geleceğiyle ilgili kararı sezon sonuna bıraktı. Galatasaray Yönetimi, Osimhen'in bonservisini almak için tüm şartları zorlayacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
Victor Osimhen rekor peşinde!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz