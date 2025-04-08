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Giriş Tarihi: 8.4.2025 18:49

Beşiktaş'ta Başakşehir mesaisi başladı!

Süper Lig’in 31'inci haftasında Başakşehir FK ile karşılaşacak olan Beşiktaş, maçın hazırlıklarına, bugün Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.

DHA
Beşiktaş’ta Başakşehir mesaisi başladı!

Beşiktaş'ta Başakşehir FK maçı hazırlıkları başladı.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Kasımpaşa maçında forma giyen futbolcular salonda rejenerasyon çalışması yaptılar. Diğer oyuncuların 5'e 2 top kapma ve koordinasyon çalışmasıyla başladıkları idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Başakşehir FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından perşembe günü saat 11.45'te yapacağı antrenmanla devam edecek.

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Beşiktaş'ta Başakşehir mesaisi başladı!
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