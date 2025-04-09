Çaykur Rizesporlu Mocsi: Hedefimiz kazanmak

Süper Lig'in 31'inci haftasında deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak olan Çaykur Rizespor, bu maçın hazırlıklarına Teknik Dikrektör İlhan Palut yönetiminde yaptığı antrenmanla devam etti. Karadeniz ekibinde Macar savunmacı Attila Mocsi, antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Önceki hafta Sivasspor maçını kazanmayı çok istediklerini ancak olmadığını dile getiren Attila Mocsi, "Bu maçı gerçekten çok kazanmak istiyorduk ve çok arzuluyorduk. Geçen sezon evimizde çok iyi maçlar çıkardık, güçlüydük. Ama ne yazık ki bu sezon işler istediğimiz gibi gitmedi. Sahadaki mücadelemizle ilgili tek kelime kötü bir şey söyleyemem çünkü takım arkadaşlarımla birlikte elimizden gelen her şeyi verdik. Sivasspor'un puana ihtiyacı vardı, bizim de vardı. Bu yüzden maçı çok istedik ama maalesef olmadı" dedi.

'SON 2 SEZONDA ONLARI 3 KEZ YENMEYİ BAŞARDIK'

Trabzonspor maçının zorlu bir karşılaşma olacağını ifade eden deneyimli savunma oyuncusu Mocsi, "Trabzonspor maçı bizim için çok önemli. Hem şehir için hem de bizim için çok değerli bir karşılaşma. Trabzonspor açısından da bu böyle. Geçen sezon bize karşı puan alamamışlardı, bu yüzden üzerlerinde belki daha fazla baskı olabilir. Ama açıkça söylemek gerekirse, şu an ligde istediğimiz noktada değiliz. Bu nedenle çok zorlu bir karşılaşma olacak. Bizi çok önemli bir maç bekliyor. Kupada da hayallerimiz vardı ama ne yazık ki gerçekleşmedi. Yine de kupa maçlarının lig maçlarından farklı olduğunu düşünüyorum. O karşılaşmadan sonra çok üzülmüştük. Ancak son 2 sezonda onları 3 kez yenmeyi başardık. Lig her zaman farklıdır ve bizim hedefimiz orada kazanmak olacak. Elbette çok zor bir maç olacak. Trabzonspor'un çok kaliteli bir kadrosu var. Gerçekten iyi bir takım olduklarını söyleyebilirim. Onlar da bizim gibi bu sezon istedikleri sonuçları elde edemediler. Zorlu bir mücadele olacak" diye konuştu.

'BİZ SON ANA KADAR HOCAMIZA GÜVENİYORUZ'

Teknik Direktör İlhan Palut ile ilgili soruya yanıt veren Mocsi, "Burada olmaktan mutluyum ama sonuçlar beni tatmin etmiyor. Şehirde herkesin desteğini hissediyoruz. Teknik heyet ve kulüp bize büyük destek veriyor. Bu bizim için büyük bir itici güç. Bu desteğin devam etmesini istiyoruz. Şu ana kadar istediğimiz sonuçları alamadık ve bundan dolayı mutlu değiliz ama genel olarak buradaki ortamdan memnunum. Futbolda işler bazen böyle oluyor. İki maç kaybedince herkes 'İlhan Palut gitsin' diyor, iki maç kazanınca 'İlhan Palut kral' ilan ediliyor. Bence bu konuda biraz denge olmalı. Hem bizim hem hocamızın nerede olduğumuzu, ne yaptığımızı daha net görebilmemiz gerekiyor. Ama şunu açıkça söyleyebilirim ki biz son ana kadar hocamıza güveniyoruz" dedi.