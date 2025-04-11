Elazığsporlu Beykan Şimşek, Mohamed Salah’a kafa tutuyor!

Elazığspor'un yıldız oyuncusu Beykan Şimşek, 2024-2025 sezonunda 17 asist yaparak dünya genelinde en çok asist yapan futbolcular arasında Mohamed Salah ile birlikte ilk 5'te yer aldı.

RESMİ SİTEDEN ÖĞRENDİ

Beykan, dünyadaki en çok asist yapan futbolcular arasında yer aldığını, Elazığspor'un resmi sitesinde paylaşılan haber sayesinde öğrendiğini ifade etti. "Böyle bir başarıyı görmek çok gurur verici. Şimdi kalan 4 maçta da takımımızın başarısı için elimden gelenin en iyisini yapacağım," dedi.

Sezonun bitimine 4 maç kala, Elazığspor'un şampiyonluk hedefine çok yakın olduğunu söyleyen Şimşek: ''Kolay puanlar kaybettik ama hâlâ yarışın içindeyiz. Bu 4 maçı kazanacak güçteyiz. Elazığspor'un hak ettiği yer şampiyonluktur.'' dedi

''FENERBAHÇE'YE BENZİYORUZ''

Fenerbahçe altyapısından yetişen Şimşek, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışıyla ilgili de şu yorumda bulundu:

"Fenerbahçe'yi biraz kendimize benzetiyorum. Onlar da zorlu bir yarışın içinde, biz de. Galatasaray'ın oyununda düşüş var. Sezonun sonu çekişmeli geçecek."