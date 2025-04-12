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Giriş Tarihi: 12.4.2025 21:57

Amed, Şanlıurfaspor'u tek golle geçti

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, deplasmanda Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı.

AA
Amed, Şanlıurfaspor’u tek golle geçti
Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, deplasmanda Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'u 1-0 yendi.

Stat: 11 Nisan

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Yusuf Susuz, Göktuğ Hazar Erel

Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor: Abdulkadir Sünger, Burak Can Çamoğlu, Awuku, Safa Kınalı (Dk. 74 Hakan Erçelik), Kappel (Dk. 81 Fatih Eren), Akabueze, Nafican Yardımcı (Dk. 74 Çağrı Giritlioğlu), Muscat (Dk. 75 Alpay Çelebi), Hasan Hüseyin Acar, Ogundu, Begiç (Dk. 46 Okyere)

Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Mehmet Murat Uçar, Çekdar Orhan (Dk. 78 Cassubie), Traore (Dk. 78 Oktay Aydın), Uğur Adem Gezer, Sinan Kurt (Dk. 89 Miraç Acer), Ömer Bayram, Mehmet Yeşil, Yılmaz Ceylan (Dk. 66 Adekanye), Moreno, Santos (Dk. 89 Doğan Can Davas)

Goller: Dk. 36 Traore (Amed Sportif Faaliyetler)

Sarı kartlar: Dk. 37 Traore, Dk. 58 Yılmaz Ceylan, Dk. 88 Mehmet Murat Uçar (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 44 Awuku (Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor)

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Amed, Şanlıurfaspor'u tek golle geçti
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