Manchester City, 2-0’dan geri gelip farklı kazandı!

İngiltere Premier Lig'de 32. hafta heyecan dolu bir maça sahne oldu.

Manchester City sahasında Crystal Palace karşısında 2-0 geride olduğu mücadeleden büyük bir geri dönüşe imza atarak mücadeleden 5-2'lik skorla galip ayrıldı.

Karşılaşmada konuk ekip 8. dakikada Eze ve 21. dakikada Richards'ın golleriyle mücadelede 2-0 öne geçti.

Ev sahibi Manchester City, 33. dakikada De Bruyne, 36'da Marmoush , 47'de Kovacic, 56'da Mcatee ve 79'da O'Reilly'nin golleriyle sahadan 5-2'lik skorla galip ayrıldı.

EDERSON KENDİ REKORUNU GELİŞTİRDİ

Mancheser City'nin kalecisi Ederson, takımının dördüncü golünde asisti yapan isim oldu. Bu sezon dört kez gol pası veren Brezilyalı kaleci, bir Premier Lig sezonunda en fazla asist yapan kaleci rekorunu geliştirdi. Premier Lig'de bir sezonda Ederson'un ardından en fazla gol pası veren kalecinin iki asisti bulunuyor.

Bu maçın ardından Manchester City ligde 55 puanla 4. sırada yer alıyor. Crystal Palace ise 43 puanla 11. sırada bulunuyor.