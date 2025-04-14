Göztepe’ye Juan’dan kötü haber!

Göztepe'nin Konyaspor ile oynadığı maçın 7'nci dakikasında adalesinden sakatlanıp yerini Emersonn'a bırakan Brezilyalı golcünün en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Juan'ın bu hafta cumartesi günü Gürsel Aksel Stadı'nda Beşiktaş'la oynanacak Süper Lig ve 24 Nisan Perşembe günü yine dış sahada Trabzonspor'la Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak yarı final maçına kesin olarak yetişemeyeceği kaydedildi.

BAŞAKŞEHİR MAÇINA YETİŞMESİ ZOR

Tedavisine başlanan oyuncunun sonraki haftada iç sahadaki Başakşehir karşılaşmasında dahi forma giymesinin zor olduğu kaydedildi. Daha önce de sakatlanan Juan yaklaşık 1,5 ay sahalardan uzak kalmıştı.

7 GOL 3 ASİSTİ VAR

Bu sezon 26 Süper Lig maçına çıkan 23 yaşındaki futbolcu, 7 gol atıp 3 asist yaptı. Teknik direktör Stanimir Stoilov'un Juan'ın yokluğunda vatandaşı Emersonn'u Romulo'nun yanında sahaya sürmesi bekleniyor.