Trabzon maçına 3 farkla çıkarsa %95 şampiyon!

MURAT ÖZBOSTAN: Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki yarış tam gaz devam ediyor. Samsunspor galibiyeti iyice Galatasaray'ı havaya soktu. Şampiyonluk oranları size göre artık nedir?

LEVENT TÜZEMEN: G.Saray; Bodrum, Eyüp ve Sivas maçlarını kazanır, Trabzonspor maçına 3 puan farkla çıkarsa yüzde 95 şampiyon olur. G.Saray'ın Samsunspor galibiyetiyle ilgili öküz altında buzağı aramaya çalışanlar, önce kendi kapılarının önünü temizleyecek. Bir dönem Mourinho ile omuz omuza çalışan ve F.Bahçe'nin şampiyon olmasını isteyen Bodrum FK'nın hocası Morais, Portekizli değil mi? 7 tane oyuncuyu F.Bahçe maçında oynatmadı. Bodrum maçı için sessiz kalanlar ve Morais'in sözüne tek laf etmeyenler, Samsunspor'un oyununa dil uzatıyorlar. İstanbul'a çok eksik gelecek olan Kayserispor'un F.Bahçe karşısında şansının olduğunu düşünmüyorum. Bu kadar eksik Kayserispor önünde F.Bahçe çok farklı kazanırsa şaşırmam.

AHMET ÇAKAR: Herkes Galatasaray için Samsun maçının zor geçeceğini düşünüyordu. Ligin flaş ekiplerinden biriydi, F.Bahçe'ye iki maçta da yenilmemişti. Ama beklenen olmadı, G.Saray bu zorlu deplasmanı pozisyon vermeden rahat kazandı. F.Bahçe ise iyi oynamadan Sivas'ı yenip kaliteli oyuncuların katkısıyla 3 puan aldı. Bu dakikadan itibaren kaldı 7 maç. G.Saray en az 2 maçta puan kaybetmek zorunda ki F.Bahçe tüm müsabakalarını kazandığında şampiyonluğu kaybetsin. Kolay mı? Hiç kolay değil. Ama G.Saray'ın çok zorlu bir Trabzonspor deplasmanı var. Şayet Trabzon'da puan kaybettiklerinde yine F.Bahçe tüm maçlarını kazanıp takibini sürdürürse Göztepe-G.Saray maçı, G.Saray açısından çok stresli olur. Şu an için şampiyonluk şansı en az yüzde 80 diyebilirim ama F.Bahçe'ye ait olan yüzde 20'lik bölüm futbolda çok şey ifade eder.

BÜLENT TİMURLENK: Samsun'da rakibine isabetli şut attırmadan kazanan Galatasaray, kalan maçların hepsini derbi oynarmışçasına oynayacak. İlk rakip, yönetimi ve hocasıyla F.Bahçe'nin şampiyon olmasını istediklerini açık açık ifade eden Bodrum… Fenerbahçe elbette G.Saray'ın hem Trabzon hem de Göztepe deplasmanlarında puan kaybını bekliyor. Ancak Mourinho'nun takımının oynadığı futbol çizgisinin G.Antep deplasmanı, Beşiktaş derbisi ve Başakşehir deplasmanından 9 puan çıkartacağının da garantisi yok. Önde olanın üzerinde baskı olmaz. Baskı, bu sezon Galatasaray'a iki kez mağlup olan, 3 kulvarın ikisinden elenen ve 11 yıldır şampiyon olamayan F.Bahçe yönetimi ve takımının üzerinde. Tersini anlatan Fenerbahçe yöneticisi de var ama söylediğine kendi inanıyor mu o da şüpheli.

GÜRCAN BİLGİÇ: Şampiyonluk ortada. Samsunspor maçı G.Saray'ın kalan maçlardaki performansını izah etmiyor. Yüzde 92 pas isabetiyle, sanki antrenmanda gibi oynadığı bir maç oldu. Daha önce zorlukla kazanılan Rize, kaybedilen Beşiktaş deplasmanı var. İstanbul dışındaki her maç Galatasaray adına soru işareti. İçeride oynayacağı Bodrum ve Sivas maçları da kolay olmayacak. Yani süreç G.Saray'ın kaybedeceği puanlara bağlı. Dikkat ederseniz F.Bahçe için yorum yapmadım çünkü hepsini kazanmak zorunda. Bir beraberlik bile onları hedeften koparır.



OSİMHEN'İN PARASINI HAZIRLADILAR

MURAT ÖZBOSTAN: G.Saray'da en konuşulan konu Osimhen. Sözleri veda gibi algılandı. Siz ne diyorsunuz?

LEVENT TÜZEMEN: G.Saray yönetimi, Osimhen'i transfer etmek için her türlü bütçenin planlamasını yaptı. Bu bilgiler de Osimhen'e bire birde aktarıldı. Nijeryalı yıldız golcü, G.Saray'da çok mutlu. Tek bir şartı var, G.Saray Şampiyonlar Ligi'ne gitmeli. "G.Saray'ı sonsuza kadar kalbimde taşıyacağım" sözü, kulübe duyduğu aidiyet duygusunun göstergesidir.

AHMET ÇAKAR: Osimhen'e hak vermek lazım. Genç, iyi niyetli, aidiyet duyusu olan bir futbolcu. Ama her çocuk futbola başladığında hedefi; Real Madrid'de, Liverpool'da, Bayern Münih'te oynamaktır. Pek tabii o da mevcut şartlarda dünyanın en büyük takımlarında oynamak istiyordur. G.Saray'da bir sezon daha kalacağını sanmam.

BÜLENT TİMURLENK: Osimhen'in bonservisi 75 milyon Euro. Galatasaray'ın bu sezon ödediği kiralık ücreti bonservis bedelinden düşenler var, yanlış yapıyorlar. Yıllık ücreti de 11 milyon Euro'ydu, 2 milyonunu Napoli ödedi. Çok iyi bir sezonun ardından Avrupa'nın 4-5 devi bu bonservisi gözü kapalı öder. Ve en az 15 milyon Euro da yıllık ücret verir. Ligin bitimine 7 hafta kala ''Gelecek sezon Osimhen yok'' deyip G.Saray taraftarının ağzının tadını bozmaya gerek yok. Bonservisi, yıllık ücreti ve vergisiyle 5 yıllık kontratın maliyeti 150 milyon Euro. Siz bu parayı bir araya getirseniz bile önce Osimhen'den ''Evet, kalıyorum'' yanıtını almanız lazım.

GÜRCAN BİLGİÇ: Osimhen'in masaya oturmaması zaten oyuncunun gelecekteki planlarında farklı takımlar olduğunu hissettirdi. Ayrıca futbolcunun 70 milyon Euro'ya varan bonservis bedeli var. G.Saray yönetimi bu transferi ne kadar istese de elini kolunu bağlayacak bir bütçe bu. Osimhen, Türkiye Ligi'nin üstünde bir oyuncu. Bir fırsat transferi olarak geldi. Yeni sezon için plan yapmak zorundalar. Sadece Osimhen değil, Morata, Mertens ve Muslera da olmayacak. İcardi ağır bir sakatlıktan dönüyor. O nedenle kulübün yeni yapılanmasında çok dikkatli kararlar alınması lazım.



KRALLIKTA ZİRVEDE

Süper Lig'de son 7 maçta 9 kez fileleri sarsan Victor Osimhen, 21 golle krallık yarışında zirvede oturuyor. Tüm resmi maçlarda 29 kez ağları bulan Nijeryalı yıldız, her 87 dakikada bir hedefi buluyor. Bonservisi Napoli'nin elinde olan 26 yaşındaki futbolcunun gelecek sezon kariyerini hangi takımda sürdüreceği merak ediliyor.



HAKEMLER ÖZEL HAYATLARIYLA DA SORGULANIRLAR!

MURAT ÖZBOSTAN: Bir Süper Lig hakeminin seyahat sırasında arkadaşıyla giderken araç içinde yasaklı madde ile yakalandığı iddiaları gündeme geldi. Bu konudaki yorumunuz nedir?

LEVENT TÜZEMEN: Hakemlerle ilgili ortaya atılan iddiaların belgesi yok. Zaten hakemler maçlarda gösterdikleri yönetimlerinden dolayı eleştiri oklarına hedef oluyorlardı. Şimdi ise özel yaşamlarıyla gündeme gelmeye başladılar. Bu kirliliğin temizlenmesi gerekir. Başta MHK olmak üzere TFF, kirlilikle ilgili üç maymunu oynamamalı, kamuoyunu rahatlatmak adına derin araştırma yapıp açıklamalarda bulunmalı.

AHMET ÇAKAR: Çok tuhafıma gitti, o Süper Lig hakemi kim bilmiyorum. Yasaklı madde bir uyuşturucu mu, onunla ilgili de bir açıklama gelmedi. Ama bir Süper Lig hakeminin arabasında şayet uyuşturucu bulunmuşsa bırakın onun hakemlik yapmasını, yargılanması bile gerekir. TFF'den de şeffaflık adına acil bir açıklama bekliyoruz. Bulunan madde nedir, ona mı aittir, o hakem kimdir kesin açıklanmalıdır ki diğer Süper Lig hakemleri şaibe altında kalmasınlar.

BÜLENT TİMURLENK: Her şeyi halının altına süpürüp bir kurumu yönetemezsiniz. Hakemler sadece sahadaki yönetimleriyle değil özel hayatlarıyla da sorgulanırlar. Bu skandalda adı geçen hakeme hâlâ maç verdiklerine göre bütün yaşananlar Ferhat Gündoğdu'ya göre normal. Berbat bir yönetim gösterip sonra da kendilerine belirli bir yüzdesini almak üzere anlaşan avukatlarla çoluk çocuğa, vatandaşa tazminat davası açan hakem camiasının fertleri önce kendi içerisindeki çürükleri temizlemek zorunda.



ARAT'A EN BÜYÜK İYİLİĞİ YAPTILAR!

MURAT ÖZBOSTAN: Beşiktaş Divan Kurulu'nda yaşananlar tarihin sayfalarına geçti. Nasıl yorumlarsınız? Beşiktaş hem futbolda hem de camia olarak nereye koşuyor?

LEVENT TÜZEMEN: Divan Başkanı Tevfik Yamantürk'ü Erol Kaynar'ın geçmişte her perşembe günü düzenlediği yemeklerde tanıdım. Güçlü ekonomiye sahip olmasına rağmen Sayın Yamantürk'ün bende bıraktığı en önemli izlenim, Beşiktaş sevgisi ve efendiliğiydi. Divan toplantısında yaşanan ağır kavga Beşiktaş tarihinde kara leke olarak yer alacaktır. Tevfik Bey'in davranışı beni çok şaşırttı. Hasan Arat'a attığı yumruk, bence Beşiktaş'a atılmış bir yumruktur. Hasan Arat'ın girişte Divan Başkanı'nın elini sıkmaması ve itmesi, sonra da tahrik edici konuşmaları çok yanlıştır ama Divan Başkanlığı sakin kalmalıydı. Yamantürk haklı olduğu davada attığı yumrukla haksız duruma düştü.

AHMET ÇAKAR: Beşiktaş takımı ve camiasının bir sloganı vardır; 'Efendi Beşiktaş…' Ama Tevfik Yamantürk ile Hasan Arat arasında yaşananlar, milyonlarca Beşiktaşlı'yı derinden yaraladı. En önemli sloganlarıyla tamamen ters, çirkin, kanun dışı olaylar yaşandı. Yamantürk yaşını başını almış, camiada da sevilen bir adam ama hiç yakışmadı. Tahrik sebebi ne olursa olsun kongrede Divan başkanı olarak eski Beşiktaş başkanına yumruk atmak asla bağışlanamaz. Sonrası daha çirkin, bir-iki koruma kılıklı çocuk da Arat'a vurmaya çalıştılar. Bir de madalyonun öbür yüzü var. Hasan Arat, şaibeli bir kulüp başkanıdır. 1.90 boyunda dev gibi bir adam. Orada yumruğu yiyince sen de cevap vereceksin. Eski kulüp başkanı olarak şaibeli döneminden dolayı sokağa çıkmaması gereken Arat, artık tokadı yiyip cevap vermemiş Arat olarak nasıl insan içine çıkacak merak ediyorum.

BÜLENT TİMURLENK: Beşiktaş Divan Kurulu'nda her Beşiktaşlı'nın ziyadesiyle haklı bir şekilde eleştirdiği Arat'ın kendini ifade etmesi, iddialar karşısında savunma yapması gerekiyordu. Ona bu imkânı vermeyip kabadayılıkla, zorbalıkla işi dayak atma noktasına getirenler, hesapta Arat'a karşı olanlar. Ancak en büyük iyiliği o toplantıdan mağdur gibi ayrılan Arat'a, en büyük kötülüğü ise Beşiktaş tarihine yaptılar.

GÜRCAN BİLGİÇ: Kulübün en yüksek makamını işgal eden iki kişi bu görüntüyü veriyorsa; vay Beşiktaş'ın haline. Divan Kurulu, yaşını başını almış, yeterli olgunluğa ulaşmış üyelerin toplandığı yer olarak tarif edilir. Tevfik Yamantürk'ün yaptığı affedilir gibi değil, Beşiktaş'ın değerlerine dinamit koymak. Orası şahsi meselelerin halledileceği bir yer olamaz.



TARAFTAR SAHİP ÇIKTI FATİH TEKKE BAŞARDI!

MURAT ÖZBOSTAN: Trabzonspor'un futbolunda bir ilerleme var mı? Fatih Tekke ile ne değişti?

LEVENT TÜZEMEN: Fatih Tekke, kafasında oluşturduğu 11 ile istikrarlı bir kadro yaratmaya çalışıyor. F.Bahçe maçının ilk yarısında bu kadro başarılı oldu, Rize önündeki Trabzonspor, bu kadro sayesinde uyumlu bir oyun ortaya koydu. Kadro ısrarı takıma son haftalarda puanlar kazandırabilir.

GÜRCAN BİLGİÇ: Tekke'nin gelmesiyle takımın vücut dili farklılaştı. Trabzonspor oyuncuları daha motive, daha mücadeleci oynuyorlar. Bir ay geçmeden başta kaptan Uğurcan olmak üzere 4-5 oyuncunun performansı yükseldi. ''Hoca dokunuşu'' dediğimiz de bu. Mustafa'nın sol bekte, Zubkov'un sağ açıkta, Banza'nın merkezde ne kadar verimli olduğunu görmeye başladık. Farklı kaybettiği F.Bahçe maçında bile kafa tutan bir takım vardı. Tekke'nin başarısı, taraftarının ona sahip çıkmasından geçiyor. Aynı Abdullah Avcı'nın ilk gelişindeki gibi sistemini oturtup kupanın peşine düşecek. Yeni sezon ve doğru transferlerle yeni sezonda bambaşka bir Trabzonspor izleyebiliriz.