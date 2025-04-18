Amatör Lig’den süper yolculuk

Trendyol 1. Lig lideri Kocaelispor, Süper Lig'e dönmek için artık gün sayıyor. 16 yıl aradan sonra taraftarına ve camiasına bu sevinci yaşatacak Körfez ekibinde heyecanlı bir bekleyiş hâkim. Bir dönem Avrupa'da da başarılı performanslar sergileyen, Türkiye Kupası'nı 2 kez kazanan ancak yaşadığı sıkıntılı sezonların ardından 2013- 14'te Bölgesel Amatör'e kadar düşen ve 2 yıl sonra yeniden profesyonel lige yükselen Kocaelispor'un dönüş hikâyesini tamamlamasına bir adım kaldı. Sezona Ertuğrul Sağlam ile başlayıp iyi bir performans gösteren ve İsmet Taşdemir'in tedrisatında da bunu sürdüren yeşil-siyahlı ekip, şampiyonluk havasına girdi. 69 puanla zirvede bulunan Kocaelispor, pazar günü Esenler Erokspor deplasmanına çıkacak. Ligde son 14 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen Körfez temsilcisi, eğer sahadan puanla ayrılırsa bitime 3 hafta kala Süper Lig'e çıkmayı garantileyecek. Nisan 2014'te amatöre düşen yeşil-siyahlılar, 11 yıl sonrasında Nisan 2025'te önemli bir başarıya imza atacak.

GÜNÜN KRİTİK MAÇI: MANİSA-ANKARAGÜCÜ

Bu arada haftanın açılış maçında düşme hattından çıkmaya çalışan Manisa FK ile potanın hemen üstündeki Ankaragücü kozlarını paylaşacak. Manisa 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. 38 puanlı Manisa, kazanırsa son 3 maç öncesi ateş hattından sıyrılacak. Durumu parlak olmayan Ankaragücü'nün de 39 puanı bulunuyor.