Ancelotti’ye tepki: Arda ile derdin ne!

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, 3-0'ın rövanşında Arsenal'e sahasında da 2-1 yenilip Şampiyonlar Ligi'ne veda ederken, teknik direktör Carlo Ancelotti'nin de bileti kesildi.
İtalyan çalıştırıcının ligde de Barcelona'nın gerisinde kalması sonrasında artan eleştiriler Devler Ligi'ne veda edilmesinin ardından en üst seviyeye çıktı. Arsenal ile Bernabeu'daki karşılaşmada kulübeden dışarı adımını atamayan Arda Güler'in mutsuzluğu da gözlerden kaçmadı. Takımın gol bulması gerektiği dönemde Arda'ya hiç süre vermeyen
Ancelotti, taraftarın tepkisi ile karşılaştı. Deneyimli teknik adamın, Arda Güler'e cephe alması eleştirildi. Sosyal medyada Real Madrid taraftarları tepkilerini dile getirirken, tecrübeli çalıştırıcıya sezon sonunda görevi bırakması için de çağrılar yapıldı. Yorumlar arasında ise en dikkat çekicisi, "Arda ile derdin ne? Neden onun oynama şansı yok"
sözü oldu.