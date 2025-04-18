Ancelotti’ye tepki: Arda ile derdin ne!

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, 3-0'ın rövanşında Arsenal'e sahasında da 2-1 yenilip Şampiyonlar Ligi'ne veda ederken, teknik direktörİtalyan çalıştırıcının ligde de Barcelona'nın gerisinde kalması sonrasında artan eleştiriler Devler Ligi'ne veda edilmesinin ardından en üst seviyeye çıktı. Arsenal ile Bernabeu'daki karşılaşmada kulübeden dışarı adımını atamayan Arda Güler'in mutsuzluğu da gözlerden kaçmadı.Ancelotti, taraftarın tepkisi ile karşılaştı. Deneyimli teknik adamın, Arda Güler'e cephe alması eleştirildi. Sosyal medyada Real Madrid taraftarları tepkilerini dile getirirken, tecrübeli çalıştırıcıya sezon sonunda görevi bırakması için de çağrılar yapıldı. Yorumlar arasında ise en dikkat çekicisi,sözü oldu.