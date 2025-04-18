Kerem’in yanına gidiyor

Portekiz basınından önemli bir iddia ortaya atıldı. Kadrosunda milli oyuncular Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nu barındıran ve iki yıldızın performansından oldukça memnun olan
Benfica, şimdi de Galatasaray'ın parlayan ismi Yunus Akgün'ü radarına aldı. Correio da Manha'da yer alan habere göre Portekiz ekibi, kulübüyle sözleşmesi 2026'da bitecek olan Yunus'un kontratındaki '11 milyon Euro'ya serbest kalma' bedelini ödemeye hazır.
24 yaşındaki sağ kanat kariyerinin ilk yurt dışı deneyimini 26 Ağustos 2023'te İngiliz ekibi Leicester City'ye giderek yaşamıştı.
Galatasaray'dan 500 bin Euro kiralama bedeliyle gittiği kulüpte bir sezon forma giydikten sonra yeniden Florya'ya dönmüştü. Sarıkırmızılı yönetim, sözleşmesi 2026'da bitecek Yunus'a yıllığı 2 milyon Euro'dan 3 senelik yeni mukavele sundu
ancak resmi adımlar hâlâ atılmadı. Bu nedenle Benfica'dan gelecek bir teklife oyuncunun vereceği yanıt merak konusu. Bu sezon 37 resmi maça çıkan Yunus Akgün 12 gol-9 asistlik katkısıyla dikkat çekti.