Kerem’in yanına gidiyor

Portekiz basınından önemli bir iddia ortaya atıldı. Kadrosunda milli oyuncularBenfica, şimdi de Galatasaray'ın parlayan ismi Yunus Akgün'ü radarına aldı.24 yaşındaki sağ kanat kariyerinin ilk yurt dışı deneyiminiGalatasaray'dan 500 bin Euro kiralama bedeliyle gittiği kulüpte bir sezon forma giydikten sonra yeniden Florya'ya dönmüştü.ancak resmi adımlar hâlâ atılmadı. Bu nedenle Benfica'dan gelecek bir teklife oyuncunun vereceği yanıt merak konusu.