İki aslan imzalıyor

Avrupa'da önemli kulüplerin takip altında tuttuğu ve adları sürekli transfer dedikodularına karışan Galatasaray'ın milli futbolcuları Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz'da sıcak gelişmeler yaşandı. Sarı-kırmızılı yönetim, yeni sözleşme için görüştüğü iki yıldızıyla anlaşma sağladı.İki futbolcu da böylece aldıkları rakamı yaklaşık 5'e katlamış olacak.