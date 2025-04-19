İki aslan imzalıyor

Avrupa'da önemli kulüplerin takip altında tuttuğu ve adları sürekli transfer dedikodularına karışan Galatasaray'ın milli futbolcuları Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz'da sıcak gelişmeler yaşandı. Sarı-kırmızılı yönetim, yeni sözleşme için görüştüğü iki yıldızıyla anlaşma sağladı. Yeni kontrata göre yıllık 17.2 milyon TL kazanan Yunus'un maaşı 2 milyon Euro'ya (87 milyon TL) çıkarılacak. 19 milyon TL maaşı olan Barış Alper de 2.5 milyon Euro (109 milyon TL) alacak.
İki futbolcu da böylece aldıkları rakamı yaklaşık 5'e katlamış olacak.