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Giriş Tarihi: 20.4.2025 15:49 Son Güncelleme: 20.4.2025 16:13

Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü hayatını kaybetti!

Bir dönem Fenerbahçe’yi de çalıştıran Alman teknik adam Werner Lorant hayatını kaybetti.

Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü hayatını kaybetti!

2002 yılında Fenerbahçe'yi de çalıştıran Alman teknik adam Werner Lorant'tan kötü haber geldi.

Efsane futbol adamı, 1,5 yıldır süren hastalığının ardından 76 yaşında hayatını kaybetti.

6-0'LIK MAÇTA TAKIMIN BAŞINDAYDI

Lorant, Fenerbahçe'nin başında 39 maça çıkmış ve maç başına 1.97'lik puan ortalaması yakalamıştı. Alman teknik adam, sarı-lacivertlilerin tarihine geçen 6-0'lık Galatasaray galibiyetinde de takımın başındaki isimdi.

Lorant, Fenerbahçe'nin yanı sıra Sivasspor, Kayseri Erciyesspor ve Kasımpaşa'yı da çalıştırmıştı.

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Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü hayatını kaybetti!
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