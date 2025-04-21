İsyan&haykırış!

Süper Lig'de şampiyonluk umutlarını korumaya çalışan sarı-lacivertli taraftarlar dün bir kez daha yıkıldı. Kayserispor karşısında alınan beraberlik Galatasaray'la puan farkını 5'e çıkarırken, hem tribünlerden istifa sesleri yükseldi hem de sosyal medyada başkan ve yönetime büyük tepki vardı. Tribünlerdiye bağırırken sosyal medyada dayorumları dikkat çekti.Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Mahmut Uslu, müsabakanın ardından sert açıklamalar yaptı. Yönetimi istifaya davet eden Uslu, şu ifadeleri kullandı: "Kimse Fenerbahçe taraftarını bu kadar üzemez.Fenerbahçe yönetimi ve başkanı derhal istifa etmelidir. İnsanlar 'Yeter artık' diyorlar. 1 dakika bile beklemesinler."