İsyan&haykırış!

Süper Lig'de şampiyonluk umutlarını korumaya çalışan sarı-lacivertli taraftarlar dün bir kez daha yıkıldı. Kayserispor karşısında alınan beraberlik Galatasaray'la puan farkını 5'e çıkarırken, hem tribünlerden istifa sesleri yükseldi hem de sosyal medyada başkan ve yönetime büyük tepki vardı. Tribünler "Ali Koç istifa", "Yönetim istifa"
diye bağırırken sosyal medyada da "Artık gidin", "Bu kulüpten gideceksiniz", "9 eksikle gelen Kayseri'yi yenemiyorsanız hepiniz istifa edin", "Şampiyonluk gitti", "Çocukları ağlatmanın ahı kimsede kalmaz"
yorumları dikkat çekti.
MAHMUT USLU: DERHAL İSTİFA EDİN
Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Mahmut Uslu, müsabakanın ardından sert açıklamalar yaptı. Yönetimi istifaya davet eden Uslu, şu ifadeleri kullandı: "Kimse Fenerbahçe taraftarını bu kadar üzemez. Algılarla kulüp yönetilmez. Kulübün ruhunu bitirdiler.
Fenerbahçe yönetimi ve başkanı derhal istifa etmelidir. İnsanlar 'Yeter artık' diyorlar. 1 dakika bile beklemesinler."