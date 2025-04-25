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Giriş Tarihi: 25.4.2025

Fenerbahçe’yi yıktı Aslan’ı peşine taktı

Sacha Boey’u sattıktan sonra sağ bek transferlerinde bir türlü dikiş tutturamayan Galatasaray, Gökhan Sazdağı’na kanca attı. Sezon sonu Kayserispor’un kapısı çalınacak

Fenerbahçe’yi yıktı Aslan’ı peşine taktı
Sacha Boey'u 30 milyon Euro'ya Bayern Münih'e sattıktan sonra sağ beke 3 transfer (Aurier, Jelert ve Frankowski) yapan Galatasaray'da Kaan Ayhan ve Roland Sallai de rotasyona giriyor. Frankowski'nin zorunlu opsiyonunu kullanacak olan sarı-kırmızılılar, bu bölgeye yedek kulübesi için yerli takviye düşünüyor. Dört sezondur Kayserispor'da forma giyen Gökhan Sazdağı, öne çıkan isim olarak duruyor. Son Fenerbahçe maçında 3 golü de hazırlayan isim olan 30 yaşındaki oyuncunun, kulübüyle 1 yıl sözleşmesi kaldı. Galatasaray, sezon sonunda Kayserispor'un kapısını çalacak ve anlaşma zemini arayacak. Altyapısını F.Bahçe'de alan futbolcu, performansıyla A Milli Takım havuzuna da girmeyi başardı.

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Fenerbahçe’yi yıktı Aslan’ı peşine taktı
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