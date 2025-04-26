Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Hedefimiz çifte kupa

Galatasaray Kulübü Yıllık Olağan Bütçe Toplantısı'nda Başkan Dursun Özbek, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu ve şampiyonluk sözleri oldukça dikkat çekti.

İşte Özbek'in sözleri;

"Son 2 seneyi rekorları alt üst ederek şampiyon olarak bitiren futbol takımımız, bu sene de şampiyonluğa doğru emin adımlarla yürüyor. Hedefimiz bu sezonu Türkiye Kupası'nı da kazanarak çifte kupayla tamamlamak."

"Galatasaraylıların çok sevdiği Mayıs ayı geldi. Başarılar ve söz verdiğimiz gibi, 5. yıldız da gelsin."