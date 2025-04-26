Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Hedefimiz çifte kupa

Galatasaray Kulübü Yıllık Olağan Bütçe Toplantısı'nda Başkan Dursun Özbek, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu ve şampiyonluk sözleri oldukça dikkat çekti.
İşte Özbek'in sözleri;
"Son 2 seneyi rekorları alt üst ederek şampiyon olarak bitiren futbol takımımız, bu sene de şampiyonluğa doğru emin adımlarla yürüyor. Hedefimiz bu sezonu Türkiye Kupası'nı da kazanarak çifte kupayla tamamlamak."
"Galatasaraylıların çok sevdiği Mayıs ayı geldi. Başarılar ve söz verdiğimiz gibi, 5. yıldız da gelsin."
"Riva'da şu ana kadar satılan gayrimenkul Galatasaray'a faydası yaklaşık 170 milyon dolar oldu. Buna birinci etap diyoruz. İkinci etabın inşasına başlandı. Emlak Konu ile yapılan anlaşma gereği ikinci etapta 554 tane villa ve ticari alanlar var. Yeni sözleşmede 554 villanın hasılatının tamamı Galatasaray'a geliyor."
"Bugünkü değerleri itibarıyla hesabı yaptığımız zaman, Emlak Konut'un tecrübesi ve bugünkü gayrimenkullerin durumu itibarıyla yapılan değerlendirmedir, konutların satıını yaptığımız zaman elde edeceğimiz hasılat 17.8 milyar TL. Buranın yapılması için ne harcanacak, yaklaşık 890 milyon TL'lik kısmı Emlak Konut'a ödenecek pazarlama masrafları için, yaklaşık tahmini inşaat maliyeti 7.892 milyar TL'dir. Bunlar son derece sarih."
1.3 MİLYAR TL'LİK FON
"186 tane yaklaşık rezidans şeklinde konut yaptık. 5-6 tane ticari bölüm vardı. Bunların büyük kısmını sattık. Şu anda satacağımız 56 tane konut var, 5 tane ticari alan var. Bugüne kadar satışlardan 1.3 milyar TL seviyesinde fon kaynaklandırdık. Bu paranın zerresine dokunmadan Florya'da bize ait olmayan Emlak Konut'un sahibi olduğu 42 dönümlük arsanın satın almasını yaptık. Son derece başarılı bir operasyon. Galatasaray'a getirisi, son derece yüksek olmuştur."