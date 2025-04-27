Konyaspor geriden gelerek 3 golle kazandı!

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Konyaspor ile Adana Demirspor karşılaştı. Mücadelede 1-0 geriye düşen Konyaspor maçı son bölümdeki gollerle 3-1 kazandı.

Adana Demirspor 45+3'te Salih Kavrazlı ile öne geçti. Konyaspor'un stoperi Bazoer, 9 dakika içerisinde attığı iki golle geri dönüşün başrolü oldu.

Bazoer 69. ve 78. dakika golleriyle galibiyeti getiren isim oldu. 90+4. dakikada Abdulsamet Burak'ın kendi kalesine attığı gol skoru belirledi.

Bu sonuçla birlikte ligden daha önce düşmesi kesinleşen Adana Demirspor -2 puanda kaldı. Konyaspor ise 43 puana yükseldi.