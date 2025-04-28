Avrupa’nın 5 büyük liginde şampiyonluğunu ilan eden ikinci takım Liverpool oldu

LIVERPOOL BİTİME 4 HAFTA KALA ŞAMPİYON

Premier Lig'de Liverpool, Tottenham'ı Luis Diaz, Alexis Mac Allister, Cody Gakpo, Muhammed Salah ve Destiny Udogie'nin (kendi kalesine) attığı gollerle 5-1 yenerek bitime 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

"Kırmızılar", İngiltere'nin en üst düzey liginde 20. şampiyonluğuna ulaştı. Böylece Liverpool, Manchester United'ın en fazla lig şampiyonluğu yaşayan takım ünvanına ortak oldu.

Ayrıca Liverpool'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, 185 gole ulaştığı Premier Lig'deki en skorer oyuncular sıralamasında 5'inciliği paylaştığı Sergio Agüero'yu (184) geride bıraktı. Arsenal, Crystal Palace'ı ağırladığı mücadelede 2-2'lik eşitliğe razı oldu ve son 4 haftada üçüncü beraberliğini aldı.

Newcastle United ise sahasında Ipswich Town'ı 3-0 mağlup etti. Ligin 34. haftasında şampiyon Liverpool, puanını 82 yaptı. Arsenal 67, Newcastle United 62 ve Manchester City 61 puanla sıralandı. Ayrıca Ipswich Town, Southampton ve Leicester City'nin ardından ligden düşmesi kesinleşen son takım oldu.