Konya tırmanıyor!

Küme düşme hattında zor günler geçiren Tümosan Konyaspor, son 8 haftada aldığı 6 galibiyet ile kendini üst sıralara attı…İkinci yarıda toparlanan ev sahibi ekip 69. ve 78. dakikalarda Bazoer'in golleri ile öne geçerken 90'da Abdulsamet Burak'ın kendi ağlarını havalandırması ile sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.