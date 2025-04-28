Konya tırmanıyor!

Küme düşme hattında zor günler geçiren Tümosan Konyaspor, son 8 haftada aldığı 6 galibiyet ile kendini üst sıralara attı… Adana Demirspor'u konuk eden yeşil-beyazlılar, 45. dakikada Salih Kavrazlı'nın golü ile geriye düştü.
İkinci yarıda toparlanan ev sahibi ekip 69. ve 78. dakikalarda Bazoer'in golleri ile öne geçerken 90'da Abdulsamet Burak'ın kendi ağlarını havalandırması ile sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Konyaspor son 3 maçta topladığı 9 puanla iyice rahatladı. Öte yandan düne kadar evinde oynadığı son 4 lig maçında gol yemeden 3 puana ulaşırken bu serisi sona erdi.