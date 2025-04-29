Ancelotti, Brezilya ile anlaştı

Sezon
sonu Real Madrid'den ayrılması beklenen Carlo Ancelotti, kariyerine Brezilya Milli Takımı'nda devam etmeye hazırlanıyor. Fabrizio Romano'nun haberine göre; Brezilya Futbol Federasyonu ile İtalyan teknik adam anlaşmaya vardı. 65 yaşındaki hoca, haziran ayından itibaren Sambacıların başına geçecek.
Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal'a elenen, son olarak İspanya Kral Kupası'nı Barcelona'ya kaptıran Ancelotti, Arda Güler'i oynatmadığı için büyük eleştiri alırken
ligde de ezeli rakibi lider Barça'nın 4 puan gerisine düştü.