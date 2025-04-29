Ancelotti, Brezilya ile anlaştı

sonu Real Madrid'den ayrılması beklenen Carlo Ancelotti, kariyerine Brezilya Milli Takımı'nda devam etmeye hazırlanıyor. Fabrizio Romano'nun haberine göre; Brezilya Futbol Federasyonu ile İtalyan teknik adam anlaşmaya vardı.Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal'a elenen, son olarak İspanya Kral Kupası'nı Barcelona'ya kaptıran Ancelotti,ligde de ezeli rakibi lider Barça'nın 4 puan gerisine düştü.