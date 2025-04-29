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Giriş Tarihi: 29.4.2025

Ancelotti, Brezilya ile anlaştı

Ancelotti, Brezilya ile anlaştı
Sezon sonu Real Madrid'den ayrılması beklenen Carlo Ancelotti, kariyerine Brezilya Milli Takımı'nda devam etmeye hazırlanıyor. Fabrizio Romano'nun haberine göre; Brezilya Futbol Federasyonu ile İtalyan teknik adam anlaşmaya vardı. 65 yaşındaki hoca, haziran ayından itibaren Sambacıların başına geçecek. Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal'a elenen, son olarak İspanya Kral Kupası'nı Barcelona'ya kaptıran Ancelotti, Arda Güler'i oynatmadığı için büyük eleştiri alırken ligde de ezeli rakibi lider Barça'nın 4 puan gerisine düştü.
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Ancelotti, Brezilya ile anlaştı
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