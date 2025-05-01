Kerem ve Berkan gidiyor, Salih geliyor

Geçen sezon şampiyonluğa önemli katkıda bulunan Kerem Demirbay ve Berkan Kutlu, yedek kulübesine hapsoldu. İstediği süreleri alamayan iki gurbetçi oyuncu da ayrılma kararı aldı. Kerem ve Berkan sezon sonunda teklifleri değerlendirecek.Dortmund ile 1 yıl daha sözleşmesi kalan Salih, kariyerine Türkiye'de devam etmeye olumlu yaklaşıyor. A Milli Takım'a düzenli çağrılan 27 yaşındaki oyuncu, 6 ve 8 numara pozisyonunda görev yapıyor.