El Patron ile devam!

İç transferde Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakçı, Kaan Ayhan ve Barış Alper'in sözleşmesini uzatan Galatasaray Yönetimi, yerlilerden Yunus Akgün'le görüşmelerini yoğun bir şekilde sürdürüyor.38 maçtaki savunma performansını hücumda 5 gol-2 asistle süsleyen Sanchez'e Everton talip oldu. İngiliz ekibinin teklif yapmaya hazırlandığı Kolombiyalı stoperi Galatasaray satmayı düşünmüyor. 2027'de sona erecek sözleşmesinde +1 yıl opsiyon bulunan Sanchez ile lig biter bitmez masaya oturulacak.Bu arada Yunus geçtiğimiz günlerde sezon sonuna kadar sözleşmesiyle ilgili bir kararı olmadığını açıklamıştı.1996 doğumlu olan Kolombiyalı oyuncu, kariyerine ülkesinde CD America'da başladı, ardından da Nacional altyapısına geçti.Ajax'a 5.5 milyon Euro'ya transfer olan oyuncu, Ağustos 2017'de 42 milyon Euro'ya Tottenham'a giderek sansasyonel bir transfere de imzasını attı.Kolombiya Milli Takımı'nın alt yaş gruplarında forma giyen Sanchez, ardından 20 yaşındayken A takıma çıktı ve 69 maçta görev aldı.Nacional kulübünde Copa Libertadores'i kaldırma mutluluğu yaşayan oyuncu Ajax ve Tottenham'da kupa kazanamazken Galatasaray'da şampiyonluk yaşadı.Transfermarkt'agöre en yüksek piyasa değerine Aralık 2019'da 60 milyon Euro ile Tottenham'da ulaşmıştı.Galatasaray'damutlu olan Sanchez, ailesine uğurlu geldiğine inandığı İstanbul'da ikinci kez baba olmanın sevincini yaşadı. Oyuncuya Konya maçı dönüşünde takım arkadaşları da uçakta çocuk şarkıları açarak kutlama yapmıştı.