Marsilya Yusuf’un peşinde

F.Bahçe'nin genç stoperi Yusuf Akçiçek, gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. 19 yaşındaki savunmacıya Fransa'dan ciddi bir talip çıktı. Marsilya'nın, Yusuf'u yakın takibe aldığı öğrenildi.Potansiyeline güvendikleri Yusuf'un gelişimini sürdüreceğine inanıyor ve gelecek planlamasında önemli bir rol oynamasını hedefliyor. Avrupa'dan gelen ilgi, oyuncunun motivasyonunu da yukarı çekmiş durumda.