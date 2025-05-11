Kasımpaşa’dan Eyüp’e farklı tarife

İstanbul'un aynı stadı paylaşan iki takımının mücadelesinde gülen Kasımpaşa oldu: 3-0. Kendi evinde konuk olan lacivert-beyazlıları Eyüpspor karşısında farkaSon 3 maçında Sivas'ı yenen, Trabzon'la berabere kalan Paşa, puanını 46'ya çıkardı. G.Antep'le yollarını ayıran Selçuk İnan'ın gelecek sezon Arda Turan'ın yerine Eyüpspor'u çalıştıracağı haberleri maçın önüne geçerken,